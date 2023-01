Sind Computerspiele wirklich schuld an der Silvester-Gewalt?

Man dürfe nicht außer Acht lassen, welche Videospiele gespielt würden und mit "welchem Realismus dort Menschen sich gegenseitig abschlachten”, sagt die Journalistin Eva Quadbeck im Presseclub am vergangenen Sonntag - und stieß damit eine Debatte im Netz los. Ohne mit der Wimper zu Zucken säßen vor allem junge Männer vor diesen Spielen und würden andere ermorden und jagen, so Quadbeck. Auf Twitter wiederum hieß es, Computerspiele würden zu Sündenböcken gemacht – wieder einmal.

Droht eine neue "Killerspiel"-Diskussion?

Denn manch einer sieht in diesen Erklärungsansätzen zu den Vorkommnissen an Silvester einen Wiedergänger der berühmt-berüchtigten “Killerspieldebatte”, die ihren Höhepunkt in den Nullerjahren hatte. Damals war es zu Schul-Amokläufen in Bad Reichenhall (1999), Erfurt (2002) und in Winnenden (2009) gekommen und die Politik suchte nach Erklärungen für diese Gewalttaten. Hinzu kam, dass die Jugendgewalt damals einen Höhepunkt erreicht hatte. 2009 wurde beispielsweise der deutsche Manager Dominik Brunner bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer an einem Münchner S-Bahnhof getötet. Die Politik suchte nach einer Erklärung für diese Gewaltexzesse und fand sie in unter anderem in gewalthaltigen Computerspielen. 2005 schaffte es die Forderung nach einem "Killerspiel-Verbot" sogar in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition.