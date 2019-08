Silver Snipers mischen Gamerszene auf

In Schweden kommt ganz viel zusammen: Die Menschen hier sind technikaffin und sie spielen gerne. Spielen am Handy oder am Computer ist nicht als "dämliches Daddeln" stigmatisiert, sondern wird als Sport gesehen und praktiziert. E-Sport ist längst offizielles Unterrichtsfach an Schulen. Also kein reines Freizeitvergnügen.

Wanja Godänge ist 64 Jahre alt und Teil des ältesten Gamer-Teams in Schweden. Fünf Senioren, die 2017 von einem chinesischen Computerhersteller angeheuert worden sind, damals noch in leicht anderer Besetzung.

Erst ein PR-Gag, dann Weltmeister

Ursprünglich eher als PR-Gag mit dem Hintergedanken, ein bis dahin überhaupt nicht vorhandenes, älteres Publikum für E-Sport zu begeistern. Das hat funktioniert. Die fünf sind in kurzer Zeit unter dem Mannschaftsnamen "Silver Snipers" - zu deutsch etwa "graue Scharfschützen" - zur festen Marke geworden und haben gerade erst, beim "DreamHack"-Turnier im südschwedischen Jönköping, die Premiere des E-Sport-Weltcups für Senioren gewonnen. Übrigens in einem packenden Finale gegen die finnischen "Grey Gunners", die vom selben Unternehmen gesponsert werden. Weltmeisterin Wanja, Gamer-Name "Knitting Knight" - der strickende Ritter - fühlt sich in ihrer Star-Rolle pudelwohl:

"Unser größter Vorteil ist, dass die Jüngeren uns unterschätzen. Sie haben nicht kapiert, dass wir diejenigen waren, die die Computerwelt aufgebaut haben. Wir waren von Anfang an dabei und haben schon vorm PC gesessen, als es noch nicht mal Mäuse gab." - Wanja "Knitting Knight" Godänge, Silver Snipers