Sieben beachtenswerte Vorträge der re:publica 2022

Wie können dezentrale Blockchain-Technologien eingesetzt werden, um die Lage für Musiker im digitalen Zeitalter zu verbessern? Der Berliner Kulturexperte Eric Eitel lädt in seinem Panel zum Träumen über eine solche Zukunft ein, doch die Gäste seiner Podiumsdiskussion erleben diese Zukunftsszenarien schon heute: Kaitlyn Davies ist gestaltendes Mitglied der DAOs Friends with Benefits und RefractionDAO, Mat Dryhurst hat der Musikerin Holly Herndon dabei geholfen, ihre Stimme digital zu dezentralisieren und Internetexperte Marcel Weiß berät Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Zukunft des Internets: "Wollen wir eine Musikwelt, in der alles von einem Produktmanager bei Spotify entschieden wird?", fragt er. "Oder lieber eine, die von Menschen auf der ganzen Welt gebaut wird?"