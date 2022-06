Sicherheitslücken bei zwei Gesundheits-Apps

"Apps auf Rezept". Das ist der Gedanke hinter digitalen Gesundheits-Helfern, die vom Arzt verschrieben werden können wie ein Medikament. In Deutschland gibt es dieses Prinzip seit Herbst 2020: Die Apps sollen beispielsweise Patienten mit Diabetes und Tinnitus sowie zahlreichen psychischen Krankheiten helfen. Aktuell sind 31 der "Digitalen Gesundheits-Apps", kurz "DiGAs", verfügbar.

So funktionieren die Medikamente auf Rezept

Das Verschreiben der Apps funktioniert wie bei einem Medikament: Ein Arzt diagnostiziert bei einem Patienten eine Krankheit oder Beschwerden und verschreibt dazu eine App. Dieses Rezept kann man bei der Krankenkasse einlösen, welche einen Freischaltcode für die App bereitstellt. Auf diese Weise können Patientinnen und Patienten sich sonst teure medizinische Apps von der Krankenkasse bezahlen lassen.

Nun stehen einige der Apps in der Kritik. Dabei geht es nicht um die medizinische Wirkung der Gesundheits-Apps – sondern vielmehr um die technische. Denn mindestens zwei der Apps halten in Sachen Datenschutz wohl nicht, was sie versprechen.

Sicherheitslücken in zwei Apps

Eine Recherche von NDR und WDR in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen IT-Team "zerforschung" hat sich die vom Arzt verschriebenen Apps genauer angesehen und bei zwei der Apps Sicherheitslücken entdeckt.