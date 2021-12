Sexuelle Belästigung im MetaVerse – wie sicher sind VR-Welten?

Das hat nicht lange gedauert. Erst Anfang Dezember hat Meta seine neue VR-Plattform Horizon Worlds gelauncht – und schon gibt es Berichte über sexuelle Belästigungen auf der Plattform. Wie das Technikmagazin The Verge berichtet, soll direkt in der ersten Woche des Launchs Anfang Dezember eine Beta-Testerin von Horizon Worlds in der offiziellen Facebook-Gruppe ihre Erfahrung geteilt haben. Ein anonymer Nutzer soll sich demnach ihrem Avatar genähert und sie virtuell begrapscht haben. Andere Anwesende hätten sein Verhalten offenbar unterstützt.

Meta hat den Vorfall inzwischen bestätigt, der für die VR-Plattform verantwortliche Manager Vivek Sharma bezeichnete das Vorkommnis gegenüber The Verge als „absolut bedauerlich“.Er kam zum Ergebnis, dass die Beta-Testerin ein Tool namens „Safe Zone“ hätte verwenden sollen, eine Sicherheitsfunktion von mehreren, die in Horizon Worlds integriert sind. Die Safe Zone ist eine schützende Blase, die Benutzer und Benutzerinnen aktivieren können, wenn sie sich bedroht fühlen. Innerhalb dieser Blase kann niemand sie berühren, mit ihnen sprechen oder in irgendeiner Weise mit ihnen interagieren, bis sie signalisieren, dass sie die Schutzzone aufheben möchten.

Begrapscht - trotz vorhandener Sicherheitsfunktionen

Zusätzlich zu dem Bericht der Beta-Testerin gibt es bereits schon weitere Berichte über sexualisierendes Verhalten in genau diesem virtuellen Raum im MetaVerse. Etwa berichtet die Bloomberg-Journalistin Parmy Olson in einem Artikel: Kurz nachdem sie Horizon Worlds gestartet und die sogenannte Plaza betreten hatte – die Lobby, in der alle Nutzerinnen und Nutzer beginnen –, kamen mehrere männliche Avatare auf sie zu, flüsterten ihr ins Ohr und nahmen Fotos von ihrem Avatar auf, die sie ihr anschließend in die virtuelle Hand drückten. "Die Erfahrung war unangenehm und ich fühlte mich ein bisschen wie das Objekt eines Experiments", schreibt Olson.

Was man in/nach solchen Momenten machen kann:

1. Screenshots machen. Je mehr Beweise desto besser.

2. Falls vorhanden: Den Namen des Täter-Avatars sowie alle sonstigen Infos aufschreiben.

3. Jemandem davon erzählen, zusammen ist man stärker.

4. Sich an die Plattform wenden und von dem Erlebnis berichten

Belästigung im MetaVerse ist Belästigung

Innerhalb der VR-Welt Horizon Worlds tritt man als Avatar auf, den man nach Belieben erstellen kann. Die Avatare sind am Bauch abgeschnitten. Man sieht also nur animierte Torsos, genauer Gesichter und Handbewegungen, die man über die beiden mit der VR-Brille verbundenen Controller steuern kann. Bis zu 20 Avatare gleichzeitig können sich treffen, und den virtuellen Raum erkunden und Neues kreieren. Und genau dieser virtuelle Raum macht Übergriffe und Angriffe so problematisch. Zum einen ist oft nicht klar, wer hinter dem Avatar steckt, der oder die Angemeldete muss lediglich auf seinem Facebook-Konto 18 Jahre alt sein. Hinzu kommt, dass das Grapschen, auch wenn es digital stattfindet, nicht weniger schlimm für Betroffene sein muss.

Katherine Cross, die an der University of Washington über Online-Belästigung forscht, erklärt dem Digital-Magazin t3n, dass sich negative Erfahrungen in der virtuellen Realität sehr real anfühlen können: „Letztendlich sind Räume der virtuellen Realität so konzipiert, dass sie dem Benutzer vorgaukeln, dass er sich physisch in einem bestimmten Raum befindet, dass jede seiner körperlichen Handlungen in einer 3D-Umgebung stattfindet.“ Das sei einer der Gründe, „warum emotionale Reaktionen in diesem Raum stärker ausfallen können und warum VR die gleichen inneren Nervensysteme und psychologischen Reaktionen auslöst.“

Schon vorher war VR kein Safe Space

Am Ende bleibt eine große Frage: Wer ist dafür verantwortlich, dass sich die Nutzer wohlfühlen? Meta sagt, dass es den Nutzern Zugang zu Tools gibt, mit denen sie sich selbst schützen können – und verlagert damit die Verantwortung auf sie. „Wir möchten, dass jeder in Horizon Worlds eine positive Erfahrung mit Sicherheitswerkzeugen macht, die leicht zu finden sind, und es ist nie die Schuld eines Benutzers, wenn er nicht alle Funktionen nutzt, die wir anbieten“, sagte Meta-Sprecherin Kristina Milian. In Folge des Vorfalls sollen die Tools laut Meta in Zukunft noch einfacher zu finden sein.

Bereits seit Jahren ist klar, dass es für die virtuellen Welten eine große Herausforderung sein wird, ein sogenannter Safe Space zu werden, in dem sich alle Menschen wohlfühlen und in dem sie bei Bedarf Unterstützung erfahren: Nicht nur Männer oder Frauen, sondern auch trans Menschen und marginalisierte Gruppen. Immer wieder gab es Vorfälle von sexueller Belästigung auf VR-Plattformen. Der Stern berichtete beispielsweise über einen Fall aus dem Jahr 2016 und immer wieder gab es auch Berichte über "eine Parallelgesellschaft" und merkwürdige Orte im Spiel World of Warcraft. Das Problem ist also bekannt. Ein so großes und globales Unternehmen wie Meta sollte also mit besten Absichten versuchen, seine Räume für Frauen und andere angenehmer zu gestalten und Risiken im Vorhinein besser mitdenken.

Du bist betroffen von digitaler (sexueller) Gewalt? Hier findest du Hilfe und weitere Hilfsangebote: https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen/digitale-gewalt.html

