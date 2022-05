"Sehr viele Anfragen": 9-Euro-Ticket lässt Bahn-Server erlahmen

Nicht nur Deutsche Bahn verkauft 9-Euro-Ticket

Im Netz funktioniert die Buchung derzeit so: Auf der Startseite von Bahn.de finden man einen Link mit Titel "Zum 9-Euro-Ticket". Anschließend klickt man sich weiter, wählt einen Geltungsmonat aus und bezahlt schließlich. Kommt eine der angesprochenen Überforderungsmeldungen in die Quere, gilt es zu warten und den Prozess im Zweifel nochmal zu starten.

Möglicherweise kann auch ein Blick auf die Seite oder in die App des lokalen Bahn- oder Nahverkehranbieters lohnen. Eine kurze Stichproben-Prüfung von BR24 zeigte, dass etwa die größeren Verkehrsverbünde, wie die Münchner MVG oder die mittelfränkische VGN das 9-Euro-Ticket bereits in ihren Ticket-Apps anbieten.

Gibt’s auch am Automaten oder im Reisezentrum

Ohnehin kann man aber das Ticket auch ganz altmodisch an Fahrkartenautomaten oder im DB-Reisezentrum als Papier-Billet erstehen. Wem es also online heute nicht schnell genug geht, der kann auch zum nächsten Bahnhof fahren und zuschlagen – oder einfach noch ein bisschen warten. Gültig sind die Tickets so oder so erst ab dem 1. Juni.