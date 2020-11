Schöne neue Homeoffice-Welt? Microsoft ermöglicht Überwachung

Für bestimmte Mitarbeiter einsehbar

"Generell führt ein Gefühl permanenter Überwachung sicher nicht zu besseren Arbeitsleistungen", ergänzt der Wissenschaftler, der in einem Projekt über digitale Überwachung im Betrieb arbeitet, welches von der österreichischen Arbeiterkammer gefördert wird.

Einsehen können die Daten Mitarbeiter mit speziellen Zugriffsrechten innerhalb der Firma, erklärt Christl. Ein Vorgesetzter könnte sich die Daten demnach über die IT-Abteilung besorgen oder auch selbst eine entsprechende Berechtigung dafür einholen.

Sagt Microsoft, wie wir arbeiten sollen?

Zu der Gefahr für den einzelnen Arbeitnehmern kommt auch eine gesamtgesellschaftliche Problematik hinzu, die Arbeitsweise und Arbeitsalltag an sich betreffen. Unternehmen könnten die Arbeit stärker an Werten und Indizes wie dem Productivity Score ausrichten und zwar unabhängig davon, wie zentral diese für die Arbeit wirklich sind. "Ich bezweifle, dass diese Produktivitätskennzahlen viel aussagen, befürchte aber, dass viele Unternehmen trotzdem versuchen werden, die willkürlichen Zielwerte zu erreichen, die Microsoft vorgibt", so Aktivist Christl.

Um im Beispiel des Productivity Score zu bleiben: Als produktiv gilt dann vielleicht nicht, wer das beste Ergebnis liefert, sondern wer laut Microsoft am häufigsten E-Mails geschickt und @-Mentions verteilt hat. Auch, wenn das am Ende vielleicht andere Mitarbeiter von ihrer eigentlichen Arbeit abhält.

Microsoft sieht kein Überwachungstool

Microsoft will das Produkt Productivity Score nicht als Überwachungstool verstanden wissen. Wie das Unternehmen auf BR24-Anfrage betont, sei das Tool vielmehr dazu gedacht, Abläufe in Firmen zu verbessern, indem man ihren IT-Experten Einblicke in die Arbeit gebe, wie bestimmte Microsoft-Programme genutzt würden. Neben der Nutzung würden daher auch andere Werte wie die Geschwindigkeit der Geräte und der Netzverbindung einbezogen, um einen allgemeinen Productivity Score zu bilden.

"Die Einblicke sollen Firmen dabei helfen, das meiste aus ihrer Investition in Technologie herausholen", so Microsoft. Zudem seien die Daten, die sich auf Nutzerverhalten beziehen, jeweils eine Zusammenfassung der letzten 28 Tage. Danach werden die Daten laut Microsoft gelöscht. Firmen könnten die Nutzungsdaten zudem auch anonymisieren.

Ist das legal?

Ob nun von Microsoft so vorgesehen oder nicht: Eine mitarbeiterbezogene Auswertung von E-Mails und Co., wie Sie mit dem Productivity Score möglich ist, ist mit deutschem Recht ohnehin kaum vereinbar. So erklärt ein Rechtsexperte des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, Bertold Brücher, gegenüber der Fachzeitschrift "c’t", dass eine rechtskonforme Nutzung solcher Tools ausgeschlossen sei.

Auch Aktivist Wolfie Christl hält eine legale Nutzung in Deutschland und Österreich für unmöglich. Als einzelner Mitarbeiter sei es jedoch schwer, sich zu wehren. Daher gilt aus seiner Sicht: „Was Sie aber sicher tun können, ist, den Betriebsrat zu unterstützen. Denn der ist hier entscheidend und sollte die Einführung solcher Systeme entweder verhindern oder ihren Einsatz zumindest genau regeln.“