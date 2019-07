Schneller Lieferservice bremst Amazon-Gewinn

Das Unternehmen will künftig dafür sorgen, dass auch in den USA Bestellungen für seine Prime-Kunden innerhalb von 24 Stunden eintreffen. 800 Millionen Dollar, so Finanzchef Brian Olsavsky, habe man dafür im zweiten Quartal in die Hand genommen. In den USA bekommt Amazon zunehmend Konkurrenz von Walmart. Der Handelsriese liefert innerhalb von zwei Tagen nach Hause, dafür aber ohne eine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Der 24-Stunden-Dienst bei Amazon soll später auch weltweit zum Standard für Prime-Kunden werden.

Cloud-Sparte nicht mehr ganz so erfolgreich

Durch die zusätzlichen Ausgaben hierfür sank der Gewinn im zweiten Quartal – zum ersten Mal seit zwei Jahren. Unter dem Strich verdiente der Konzern 2,6 Milliarden Dollar, nach 2,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Experten hatten mit 2,8 Milliarden Dollar gerechnet. Es gibt noch einen zweiten Negativ-Faktor: Beim Cloud-Dienst AWS verlangsamte sich das Wachstum. Der Umsatz stieg um 37 Prozent auf 8,4 Milliarden Dollar. Seit 2015 hatt die Sparte für Internet-Dienste regelmäßig Steigerungsraten von mehr als 40 Prozent verzeichnet.

Amazon verfolgt langfristige Strategien

Auch der Ausblick auf das laufende Quartal ist aus Sicht der Aktionäre nicht zu 100 Prozent zufriedenstellend: Amazon stellte einen Betriebsgewinn zwischen 2,1 Milliarden und 3,1 Milliarden Dollar in Aussicht - Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet. Zum Vergleich: vor einem Jahr hatte der Gewinn 3,7 Milliarden Dollar betragen. Wirklich neu sind solche Bilanzdellen allerdings nicht. Amazon verzichtete in der Vergangenheit immer wieder mal auf kurzfristige Gewinne, um langfristig neue Märkte zu erobern.