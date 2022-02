Schluss mit Mobbing: Wie Schüler lernen, sich zu wehren

Das Smartphone ist aus dem Leben der meisten Teenager nicht mehr wegzudenken. Soziale Kontakte, Informationen, Selbstdarstellung und Bestätigung: All die Dinge, die zur Entwicklung einer selbstständigen Persönlichkeit gehören, finden heutzutage auch und vor allem in den sozialen Medien statt. Dazu gehören auch die Schattenseiten der menschlichen Beziehungen, wie zum Beispiel das Mobbing. Also die gezielte Demütigung von anderen.

Besonders tückisch: Cybermobbing

Doch im Netz wirkt Mobbing schwerer. "Während die herkömmliche Mobbing-Situation vor der eigenen Wohnungstür endet, verfolgen digital verbreitete Verunglimpfungen die Schüler mit jedem Blick aufs Smartphone weiter. Cybermobbing kann daher viel belastender sein als klassisches Mobbing auf dem Schulhof," sagt der Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer, Professor an der Freien Universität Berlin.

"Täter haben rund um die Uhr Möglichkeiten, ihr Opfer zu belästigen". erläutert Scheithauer. "Dazu kommt, dass über soziale Netzwerke Mitschüler und Unbekannte mitlesen, kommentieren und Beiträge teilen können. Beleidigende Inhalte können teilweise nie wieder gelöscht werden, wenn zum Beispiel der Server in den USA steht."

Zum Artikel: Wie man sich gegen Cybermobbing wehren kann

Rollenspiele helfen, sich in die Situation der Opfer hineinzuversetzen

Herbert Scheithauer hat daher ein Präventionsprogramm entwickelt, dass Lehrern hilft, das Thema Mobbing in den Klassenstufen 7 bis 10 intensiv zu behandeln. In zehn Doppelstunden erfahren die Schüler in Rollenspielen Reaktionen auf Hass und Demütigung. Danach diskutieren sie über ihre Erfahrungen in den verschiedenen Rollen und erarbeiten miteinander Problemlösungen. "Sie lernen so, ein angemessenes Sozialverhalten aufzubauen", erläutert Scheithauer. "Dies bereitet letztlich auch Spaß, das Klassenklima wird besser und wir erleben nachweislich weniger Schulhofmobbing."

Zu den Schulen, die das Präventionsprogramm bereits anwenden, gehört das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in München. Schulleiter Wilhelm Barfknecht ist sehr angetan. "Es geht uns darum, die Kompetenzen der Schüler zu stärken. Sie sollen Empathie gewinnen. Sie sollen wissen, wie man sich sozial verantwortlich verhält. Es ist uns wichtig, dass sie auch Courage entwickeln. Zivilcourage im Netz – das ist uns wirklich ein Herzensanliegen. Da hilft uns das Programm enorm weiter."

Die SchülerInnen der Klasse 7a am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium sind engagiert bei der Sache. Im Rollenspiel "Schlechtwetter" sollen sie sich vorstellen, daheim am Smartphone allein oder zu zweit die Langeweile zu bekämpfen, weil es draußen regnet. Ein Mädchen übernimmt die Rolle Jackie, die von den anderen gemobbt wird. Einer schreibt: "Die ist so hässlich". Ein andere fügt hinzu: "Wehe zu sagst etwas, dann verprügeln wir dich." Kurz darauf unterbricht Ethiklehrer Jan Bertram. Die Situation soll nicht ausarten. Eine kurze Szene reicht schon, um die Gedanken der SchülerInnen anzuregen.

Beleidigungen im Netz: "Leute, die dich nicht mal kennen"

Die 12-jährige Lena erzählt: "Unter YouTube-Videos sieht man öfter Kommentare wie ‚Du bist hässlich‘ gegen Leute, die die nicht mal kennen. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen das nur machen, um ihren Frust rauszulassen." Und der 13-jährige Raul fügt hinzu: "Ich selbst poste auch Videos über Geschichte. Da erlebe ich meist Streit, zum Beispiel, dass manche mich beleidigen: ‚Ihr habt den Krieg angefangen, ihr seid die Schlechten‘. Das Problem ist: Du kannst es nicht mit ihnen klären. Auch wenn du sie sperrst, sie können mit anderen Accounts kommen und dich weiter beleidigen."

Medienhelden lernen, sich zu wehren

Die Diskussionen im Klassenraum kreisen um die große Frage: Was kann ich tun, wenn ich in der Opferrolle bin? Alle Schüler wissen, wie schwierig es ist, wenn sich ein Einzelner gegen die Gruppe wehren muss. Einfach nur "Hört auf damit" oder "Lasst mich in Ruhe" zu schreiben, hilft oft nicht. Doch wenn Freunde dem Opfer zur Seite springen, ändert sich die Situation. Das Opfer fühlt sich nicht mehr allein. Und die Täter merken das auch. Besonders Mitläufer, die es in den meisten Mobbingsituationen gibt, werden eher nachdenklich, wenn die besonnene Stimmen zur Ruhe mahnen.

Doch wenn das Mobbing weitergeht, sollten die betroffenen Kinder unbedingt auch Erwachsene ins Vertrauen ziehen. Allen voran die Eltern. Denen empfiehlt Scheithauer: "Sollte sich herausstellen, dass das eigene Kind Opfer von Cybermobbing geworden ist, ist es sehr wichtig, dem Kind klar und deutlich zu zeigen: "Ich stehe zu dir! Ich kümmere mich darum! Wir tun alles, damit es aufhört! Und: Es ist nicht deine Schuld, dass du Opfer von Cybermobbing geworden bist!"

Auch Lehrer können Vertrauenspersonen für Mobbingopfer sein. Auch sie müssen besonnen reagieren. In besonders schweren Fällen mit Gewaltandrohung oder schwerer Erniedrigung gilt es zudem, Beweise zu sammeln und den Gang zu Polizei zu erwägen. Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdungen und Drohungen sind Straftatbestände und können mit Geld- und Freiheitsstrafen bestraft werden.

Handyentzug wirkt auf die Opfer wie eine Strafe

Psychologieexperte Scheithauer sagt: Da das Smartphone mittlerweile so allgegenwärtig ist, bringe es wenig, dem eigenen Kind das Handy wegzunehmen, um es vor Cybermobbing zu schützen. Stattdessen empfiehlt er den Eltern, mit ihren Kindern gemeinsam Regeln für die Handynutzung zu entwickeln. Und ihnen zu helfen, nicht zu viel von sich selbst in den sozialen Netzwerken preiszugeben.

Weniger Angriffsfläche zu bieten, gehört auch zur Anti-Mobbing-Strategie. Schülerinnen und Schüler, die sich zunächst nicht an die eigenen Eltern oder die Lehrer wenden wollen, können sich auch anonym beraten lassen, am Telefon oder auf entsprechenden Online-Plattformen.