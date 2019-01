Schadsoftware in gefälschter Amazon-E-Mail

Sie versteckt sich hinter einer vermeintlich harmlosen E-Mail in Form einer täuschend echten Amazon-Bestellbestätigung: die Schadsoftware "Emotet".

Die E-Mail ist jedoch gefälscht, und wenn der Empfänger den Link zur Sendungsverfolgung seiner Bestellung anklickt, öffnet sich eine Datei. Diese bittet den Empfänger darum, aktive Inhalte zuzulassen. Tut er das, kann sich die Schadsoftware einnisten, und weitere Schadfunktionen nachladen – zugeschnitten auf Privatanwender oder Unternehmen. Emotet erfüllt erst mal die Funktion des Türöffners, ist aber enorm flexibel für den nachfolgenden Einsatz und kann dann, je nach Ziel, zum Beispiel Ransomware nachholen.

Emotet taucht immer wieder in unterschiedlichen Formen auf

Die Bedrohung durch Emotet ist nicht neu. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, warnt aber davor, dass Emotet seit Weihnachten in immer wieder neuen Varianten auftaucht: als E-Mail-Anhänge in Form von Word- oder Excel-Dateien, oder eben wie jetzt als Link in einer gefälschten Bestellbestätigung.