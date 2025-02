Satire mit KI-Fakes: Zwischen Humor und Falschinformation

So bestätigt die irreführende Grafik das Vorurteil, vor allem Ausländer bezögen Bürgergeld. In Wahrheit beziehen vor allem Deutsche Bürgergeld. Im Post des Satire-Accounts heißt es - in der Rolle des vermeintlichen Lauterbach geschrieben: "Soll man das verbreiten?" Der Account tut es - und verschafft der täuschenden Schein-Statistik damit zu erheblicher Reichweite. Damit bewegten sich solche Accounts dann in Richtung Desinformation, sagt Pawelec.

Das Label "Satire" ermöglicht größeren rechtlichen Spielraum

"Der Begriff 'Satire' wird mitunter von böswilligen Akteuren als Feigenblatt genutzt, damit man zum Beispiel Maßnahmen vonseiten der Plattformen entgeht oder damit man nicht gerichtlichem Vorgehen gegen solche Inhalte ausgesetzt ist", sagt Pawelec, die darüber auch für die Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben hat.

Satire ist eine Kunstform, und unsere Gesetze lassen viel zu: Kunst- und Meinungsfreiheit sind im deutschen Grundgesetz verankert. Doch es gibt Grenzen dafür: "Bei uns sind unwahre Tatsachenbehauptungen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich darf nicht wissentlich falsche Tatsachen verbreiten", sagte Andreas Daum, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Noerr und Experte für Künstliche Intelligenz. Deswegen müsse man im rechtlichen Kontext eher unterscheiden zwischen rechtlich zulässiger und nicht zulässiger Kommunikation. Gemeinsam mit seinem Kollegen Lennart Laude, ebenfalls Rechtsanwalt und KI-Experte, schrieb Daum beim Verfassungsblog über KI als neues Wahlkampf-Instrument. Der #Faktenfuchs sprach mit beiden. "Bestimmte Meinungen im Bereich der Volksverhetzung oder der falschen Tatsachenbehauptungen sind nicht geschützt. Da bewegt man sich aus dem Korridor des Zulässigen hinaus", sagte Laude.

Für Satire wiederum werde dieser Korridor breiter, sagte Laude. Sie darf unwahre Tatsachen kommunizieren - unter zwei Bedingungen.

Satire muss für den durchschnittlichen Nutzer erkennbar sein

Erstens: Was an der Grenze des Zulässigen ist, müsse inhaltlich einen satirischen Kern haben, um noch zulässig zu sein, so Daum. Das habe nicht nur einen formalen Charakter. "Das muss mehr sein als nur 'Satire' drüberzuschreiben und dann aber rechtsextreme Inhalte zu posten." Daum nennt solche Inhalte als Beispiel für problematisches Material, das unter dem Deckmantel des Humors verbreitet wird. In einem Bericht des Nationalen Koordinators für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung (NCTV) der Niederlande heißt es, dass gerade Rechtsextreme (KI-) Memes als "Online-Waffe" einsetzten. Je mehr Content Moderation es auf einer Plattform gebe, desto subtiler müssten die Botschaften in ein Meme verpackt sein, heißt es So können die - in Humor verpackten - Botschaften auch auf moderierten Plattformen ein breites Publikum erreichen.

Und zweitens, ergänzt Laude: "Das muss dann aber eben auch für den durchschnittlichen Nutzer als Satire erkennbar sein." Als Beispiel nennt Laude das Deepfake von Bundeskanzler Olaf Scholz, das der Künstler-Zusammenschluss "Zentrum für politische Schönheit" 2023 veröffentlicht hatte. Das Landgericht Berlin erachtete dieses Video als nicht zulässig. "Der Hintergrund war, dass das Gericht sagte, hier werden die Persönlichkeitsrechte, hier konkret das Namensrecht oder auch die Institution Bundeskanzler, beschädigt, weil ich einer Person eine Aussage zuordne, die sie niemals getätigt hat, und mir anmaße, dessen Name, dessen Gesicht und Stimme zu verwenden, und den Nutzer darüber verwirre, was der wirklich gesagt hat. Und das darf auch - so das Gericht - Satire nicht", erklärte Laude. Der durchschnittliche Nutzer erkenne nicht, so argumentierte das Gericht, dass Satire vorliegt.

Auch bei dem KI-generierten Foto von Lauterbach vor dem AfD-Hintergrund hält Laude nicht ausreichend offengelegt, dass es sich um einen Fake handelt. Es sei darauf angelegt, eine signifikante Personengruppe zu täuschen. Der Hinweis auf "Satire" stehe im Account - aber nicht auf dem Bild oder im Post.

Verbreiter auf Social Media haben Weiterverbreitung nicht unter Kontrolle

"Nach der ab 2026 vollständig geltenden KI-Verordnung der EU müsste dann zukünftig offengelegt sein, dass es KI-generiert ist", sagte Laude. "Denn der Verbreiter hat nicht unter Kontrolle, wie es weiterverbreitet wird." Gerade auf Social-Media-Plattformen oder in Messengerdiensten geht schnell der Zusammenhang verloren, der hilft einzuordnen, ob etwas Satire ist. Nutzer machen häufig einen Screenshot, oder laden ein Video herunter, speichern den Inhalt. Dieser wird ohne Ursprungsquelle oder Satirehinweis verschickt oder gepostet über Messenger-Dienste und soziale Medien. "Dann fehlt schnell der Kontext", sagte Desinformations-Expertin Pawelec. Das bedeutet, dass Menschen auch unabsichtlich zur weiteren Verbreitung und Normalisierung von extremen Inhalten beitragen können - während sie eigentlich nur etwas Lustiges teilen wollen.

Die KI-Verordnung der EU versuche, die Grenzen nachzuziehen, die auch die Meinungsfreiheit setze, sagt Laude - über die Anforderung, dass KI-generierte Deepfakes als solche erkennbar sein müsse. Für Deepfakes im politischen Raum gebe es aber rechtlich gesehen noch keine speziellen Regeln, sagte der Rechtsexperte dem #Faktenfuchs bereits, als es um einen Deepfake von Friedrich Merz (CDU) ging. Denn die KI-Verordnung der EU richtet sich nicht speziell auf den politischen Bereich.

Gerade hier aber steht einiges auf dem Spiel. "Eine Verwirrung der öffentlichen Meinungsbildung kann ein Ziel an sich sein", sagt Ethik-Professorin Judith Simon. "Mit dem Mittel Deepfake werden unterschiedliche Vertrauensprobleme geschaffen: Erstens vertrauen Menschen möglicherweise Dingen, die nicht wahr sind. Zweitens vertrauen Menschen Dingen nicht mehr, die wahr sind. Und drittens verlieren die Menschen den Glauben darin, dass sie überhaupt in der Lage sind, einen Unterschied zu erkennen beziehungsweise, dass eine Unterscheidung zwischen wahr und falsch möglich und notwendig ist."

Fazit

KI-Fakes sind ein Mittel, das für Satire genutzt werden kann - auch im Wahlkampf. Wie auch mit anderen Instrumenten kann Satire mit KI-Fakes die Grenze überschreiten, hin zu Botschaften, die juristisch nicht zulässig sind. Wichtig ist vor allem, dass für den durchschnittlichen Nutzer erkennbar ist, dass die Bilder synthetisch sind, also durch Künstliche Intelligenz erstellt. So laufen Nutzer weniger Gefahr, die KI-Fakes fälschlicherweise als echt einzuordnen.