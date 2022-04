Sad TikTok: Der Algorithmus empfiehlt gefährliche Inhalte

TikTok-Videos können selbstverletzendes Verhalten triggern

Im Rahmen des Experiments sind BR Data und PULS Reportage auch auf Videos gestoßen, die sich konstruktiv mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzen. Tatsächlich könne es Betroffenen helfen, wenn andere von überstandenen suizidalen Phasen erzählen oder konkrete Hilfsangebote geben, sagt Psychotherapeutin Anke Glaßmeyer, die selbst auf Instagram Aufklärung zu diesem Thema betreibt. Sie sagt jedoch auch: Wenn Suizidalität ein Thema ist, komme es vor allem darauf an, wie darüber gesprochen wird. "Je gezielter und detaillierter über Suizide berichtet wird, desto eher verleitet es zur Nachahmung."

Zu den Ergebnissen des Experiments sagt Glaßmeyer: Wer gerade in einem psychisch instabilen Zustand sei, könne von solchen Inhalten auf TikTok getriggert werden – damit ist ein Auslösereiz gemeint, der unwillkürlich Erinnerungen und Gefühle an zurückliegende Traumata hervorruft und zu einem Rückfall führen kann.

So schätzt auch Svenja den Effekt dieser Videos auf TikTok ein. Die 19-Jährige heißt in Wahrheit anders, will anonym bleiben. Als Teenager ist sie an einer Depression erkrankt. Ab dem Alter von 14 ging es ihr immer schlechter und sie fing an, sich selbst zu verletzen. Suizidale Gedanken häuften sich. Einmal habe Svenja sogar versucht, sich das Leben zu nehmen. Mittlerweile sei sie stabil, sie befindet sich weiterhin in Behandlung.

Auch sie hat diese Videos auf der Plattform gesehen. "In irgendeiner Art triggert mich das noch, weil da viele sind, die Suizidversuche gemacht haben, erzählen, was sie getan haben und auch von ihrer Selbstverletzung erzählen und Bilder zeigen", sagt Svenja. Mittlerweile könne sie sich von derartigen Inhalten distanzieren. Sie glaubt aber: "Wenn ich mich an den Punkt vor drei Jahren versetze – in so einer Situation kann man sich gar nicht abgrenzen und das kann einen wirklich bis zum Tod führen."