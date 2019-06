F1 2019

Vollgas auf der Rennpiste: "F1 2019" für Playstation 4, Xbox One und Windows PC zeigt Boliden und Strecken der Formel 1 in nahezu fotorealistischen Bildern. Neu ist dieses Jahr, dass man auch Formel 2-Rennen fahren darf. Im Karriere-Modus ermittelt man so den eigenen Marktwert vor dem Sprung in die Formel 1.

Schwache Hintergrundgeschichte

Zugleich erzählt die diesjährige Ausgabe der Rennspiel-Reihe eine kleine Hintergrund-Geschichte. Die ist aber mit dem guten Rennstallpartner und dem giftigen Konkurrenzfahrer so klischeehaft, dass sie eher wie eine Parodie wirkt.

Fummelige Schwierigkeitseinstellung

Leider wurde an der fummeligen Schwierigkeitseinstellung für die KI-Gegner nichts verbessert. Das führt dazu, dass sich gerade Neulinge, die die Einstellung erst mal suchen müssen, nicht gerade wohl fühlen: Wer fährt schon gern bei jedem Rennen als letzter durchs Ziel?

Formel 1-Fans kommen auf ihre Kosten

Bei der Steuerung, dem Renngefühl und dem Drumherum aber ist das aktuelle "F1 2019" auf dem hohen Standard seiner Vorgänger. Für Formel 1-Fans ein Spielvergnügen, nahe an der Simulation.