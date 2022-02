Ukraine-Konflikt: Werden jetzt auch Kriege digitalisiert?

Arbeit, Unterhaltung, irgendwann vielleicht die deutsche Verwaltung - mit der Zeit wandern in den vergangenen Jahren fast alle Lebensbereiche zumindest zum Teil ins Digitale ab. Das gilt wohl auch für Konflikte zwischen Staaten, ob nun kriegerischer oder politischer Art, wie die Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine zeigt.

Schon lange vor dem Aufzug russischer Soldaten an der Grenze zur Ukraine waren Cyber-Attacken in den vergangenen Jahren offenbar Teil der russischen Strategie. Auch, wenn festgehalten werden muss, dass bei vielen der digitalen Angriffe eine Verantwortung des russischen Staates nur vermutet, aber letztlich nicht bewiesen werden kann (auch dies ist im Übrigen ein Vorteil von digitalen Angriffen gegenüber den meisten in der analogen Welt).

Doch wie sehen digitale Attacken zwischen Staaten aus? Es gibt mehrere Möglichkeiten.

1. Infrastruktur sabotieren

Die wohl einschneidendste Form digitaler Angriffe sind Eingriffe in die kritische Infrastruktur eines Staates, also etwa die Versorgung der Bürger, Behörden, Krankenhäusern und Unternehmen mit Energie, Wärme oder Wasser. Da viele dieser Grundbedürfnisse zumindest in Teilen digital gesteuert werden, erscheint das möglich. Cyberangreifer könnten etwa in das System eines Energieversorgers eindringen und Menschen von Strom anschneiden. So passiert ist das im Dezember 2015, als vermutlich russische Hacker hunderttausenden Menschen in der Ukraine das Licht abstellten und den Verantwortlichen das Wiederherstellen der Energieversorgung erschwerten, wie "Reuters" berichtet.

Im kalten ukrainischen Winter könnten Eingriffe etwa ins Heizsystem möglicherweise gar tödliche Folgen haben, heißt es dort weiter. Um Probleme zu bereiten, müssten Angreifer jedoch gar nicht so weit gehen. Auch Attacken auf die Verwaltung können spürbar sein: Ein Cyber-Angriff auf ukrainische Behörden sorgte 2016 etwa bereits dafür, dass Beamte und Pensionäre kein Geld erhielten. Erst Anfang dieser Woche, Mitte Februar 2022, wurde zudem ein Angriff auf ukrainische Banken registriert, Kartenzahlungen waren zeitweise unmöglich. Auch hier schlossen ukrainische Behörden Russland als Verantwortlichen nicht aus.

Dabei werden nicht nur Russland solche Angriffe auf Infrastruktur-Projekte zugeschrieben: Der Computerwurm Stuxnet etwa zerstörte 2010 Teile einer iranischen Atomeinrichtung - und man vermutet dahinter die USA. Das iranische Atomprogramm wurde dadurch im Jahre zurückgeworfen.

2. Wirtschaft schädigen

Im ersten Moment vielleicht weniger bemerkbar für jeden einzelnen Bürger aber dennoch folgenschwer, sind Cyber-Angriffe auf Unternehmen im gegnerischen Staat. Sie erwirtschaften Steuern, sorgen für Arbeitsplätze, Lebensmittel, sonstige Produkte und Dienstleistungen, sind also elementar für das Funktionieren von Staat, Militär und Gesellschaft. Siehe etwa den beschriebenen jüngsten Angriff auf ukrainische Banken.

Und auch für weitere Angriffe auf Unternehmen gibt es bereits Beispiele aus der Vergangenheit des russisch-ukrainischen Konfliktes. Mit einem Virus namens NotPetya wurden ukrainische Unternehmen durch russische Hacker angegriffen, wie "Technology Review" schreibt. Die nutzten dafür eine in der Ukraine beliebte Steuer-Software. Von der Ukraine verbreitete sich das Virus weltweit zu Firmen. Etwa der dänische Logistikriese Maersk war betroffen, Teile von Schiffshäfen handlungsunfähig.

Insgesamt sorgte diese Attacke auf Unternehmen weltweit laut dem Weißen Haus für zehn Milliarden Dollar Schaden und war damit laut US-Regierung die zerstörerischste und teuerste Cyberattacke der Geschichte. Auch digitale Angriffe auf US-Unternehmen soll von es von russischen Hackern gegeben haben.

3. Kommunikation stören, eigene Informationen verteilen

Neben Attacken auf Institutionen ist nicht zuletzt die Steuerung von Informationen ein wichtiges Handlungsfeld digitaler Konflikte zwischen Staaten. Die war in Form von Propaganda schon lange vor dem Internet Teil von Kriegen, erfolgt nun jedoch eben nicht zuletzt digital. Die Mechanismen dabei: Verhindern, dass die Botschaften des Gegners ankommen und eigene Verbreiten.

In dieser Woche aber auch schon Mitte Januar 2022 sorgten Hacker dafür, dass Websites ukrainischer Ministerien wie das Verteidigungsministerium nicht mehr erreichbar waren. Ähnliches passierte in der Vergangenheit bereits bei anderen Konflikten, in die Russland involviert war, schreibt "Politico": So wurden 2007 Websites von Behörden in Estland kurzzeitig abgeschaltet, weil dort eine Statue aus der Sowjetzeit entfernt werden sollte. Auch georgische Regierungs-Websites gingen vom Netz, bevor Russland dort 2008 einmarschierte. 2014 wurde während der Annektierung der Krim 2014 vor Ort die Telekommunikation abgeschaltet, wie "Politico" schreibt.

Auch das digitale Verteilen von Informationen und Falschmeldungen zum eigenen Vorteil, wäre wohl keine Premiere. So gibt es etwa zahlreiche Hinweise, dass russische Hacker bei den letzten US-Wahlen versuchten, den Wahlkampf mit Hilfe von Desinformationen zu beeinflussen. Ein weiteres Beispiel aus "Technology Review": 2014 schnitten russische Hacker ein Telefonat eines US-Diplomaten zur Lage auf der Krim mit und veröffentlichten es. Die dort getätigte Aussage "Fuck the EU" angesichts Europas Verhalten gegenüber Russland im Krim-Konflikt, sorgte für Ablenkung, Streit und Chaos zwischen den westlichen Staaten.

Krieg oder Außenpolitik?

Staaten haben also ein durchaus großes Arsenal potentieller digitaler Waffen, die sie in Konflikten mit anderen Staaten einsetzen können. Aber finden Kriege deshalb nun digital statt? Wäre ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein digitalisierter?

Experten tun sich teils schwer, damit digitale Angriffe, wie die kürzlichen Attacken auf ukrainische Behörden-Websites beschriebenen, als "Kriegsführung" zu bezeichnen, wie "Politico" notiert. Es handelt sich - zumindest solange keine kritische Infrastruktur abschaltet wird - eher um eine Form der Außenpolitik, wie etwa Merle Maigre, die ehemalige Direktorin des Nato Cyber Denfende Centers of Excellence, gegenüber "Politico" angibt.

Eher wird von "hybriden" Attacken gesprochen, mit denen Staaten versuchen, sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen, in dem sie für Verwirrung, Chaos oder Streit in anderen Staaten sorgen. Zum Beispiel mit abgeschalteten E-Mails, lahm gelegten Unternehmen, Fake-News-Kampagnen vor Wahlen oder dem Leaken von Sätzen wie "Fuck the EU".

Krieg als gewaltsamer Konflikt zwischen Staaten wird mit diesen Waffen digital ergänzt, digitalisiert im Sinne von "Ins Digitale übertragen" wird er jedoch eher nicht. Käme es zu einem Angriff Russlands auf die Ukraine würde dieser jedoch wohl digital unterstützt, wie "Venture Beat" schreibt: Mit Angriffen auf Infrastruktur, Institutionen und Kommunikation, die Verwirrung, Ablenkung und Chaos beim Feind generieren, während der analoge Krieg beginnt.