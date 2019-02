Russland plant autonomes Internet

Russland will die komplette Abkopplung vom Internet testen. So oder so ähnlich lauteten die Schlagzeilen zur heutigen Debatte in der russischen Staatsduma, bei der über den Gesetzentwurf zur Schaffung eines autonomen Internets diskutiert wurde. Dabei hielt die Regierungspartei Geeintes Russland dagegen. Es gehe keinesfalls um irgendeine Abkapselung des russischen Internets und schon gar nicht um seine Verwandlung in ein geschlossenes System. Der Gesetzentwurf soll lediglich die kontinuierliche Funktionsfähigkeit der russischen Wirtschaft und anderer Bereiche des gesellschaftlichen Lebens garantieren.

Alle Internetprovider wären betroffen

Das Gesetz sieht vor, dass das russische Kommunikations-Ministerium in Zusammenarbeit mit der zuständigen Aufsichtsbehörde Richtlinien für eine neue digitale Infrastruktur erarbeitet. Unter anderem soll ein eigenes nationales Domain-System geschaffen, sowie neue Routen für den Datentransfer eingerichtet werden.

Das Ziel: Unabhängigkeit von ausländischen Servern. Betroffen wären von diesen neuen Richtlinien alle in Russland ansässigen Internetprovider, sowie Betreiber grenzübergreifender Kommunikationskanäle. Sie würden verpflichtet, nicht näher definierte technische Mittel zu installieren, um dem Staat im Ernstfall die Kontrolle über die von ihnen bereitgestellten Kanäle zu übertragen.

Einerseits sollen so unerwünschte Inhalte gesperrt und andererseits die noch zugelassenen Kommunikationswege überwacht werden können.

Sergej Iwanow, Oppositionspolitiker in der Duma, sieht das Vorhaben kritisch: "Was sind das für Dinger? Wer hat sie gesehen? Was soll es kosten? Unbekannt.“

Zumindest zu den Kosten gab es eine Angabe: das komplette Vorhaben soll 20 Milliarden Rubel kosten, umgerechnet knapp 270 Millionen Euro. Ob die geplante neue Infrastruktur funktionieren kann, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Tests sollen erst demnächst gemacht werden. Die Teilnahme aller Internet-Provider ist obligatorisch.

„Sie werden alles lahmlegen wenn sie ihre Tests machen. Ihr Ziel ist schließlich, unerwünschte Seiten, Filme und Informationen zu sperren, damit wir das alles nicht sehen können.“ Sergej Iwanow, Oppositionspolitiker Duma

Große Mehrheit in der Duma

Der Gesetzentwurf zum autonomen Internet sei eine Reaktion auf die permanente Bedrohung durch die USA, so eine Erklärung. Washington würde Moskau - wie es heißt - direkt und unbegründet beschuldigen, Hackerangriffe durchgeführt zu haben und Russland wolle vorbereitet sein, wenn seine digitalen Strukturen einem Angriff ausgesetzt würden. Trotz hitziger Debatten hat das Parlament in erster Lesung mit deutlicher Mehrheit für den Gesetzentwurf gestimmt.