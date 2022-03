Russland kann den Propagandakrieg im Netz nicht gewinnen

Das Bild, das die Ukraine aktuell weltweit abgibt, hat viele Menschen bewegt und weltweit zu Demonstrationen und harten Sanktionen gegen Russland geführt. Politik und Medien der Ukraine geben sich dabei Mühe, das Land als kleinen Underdog im Widerstand gegen eine imperiale Übermacht zu inszenieren. Eine filmreife Rollenverteilung — doch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wird sie auf einmal zur Realität.

So zeigt sich die Ukraine

Selfies des Präsidenten mit seinem Verteidigungsminister sind aber nur ein Teil der Kommunikations-Strategie der Ukraine. Ukrainische Internetnutzer haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Details aus dem Kriegsgebiet nach außen getragen — und diese sind auf ein weltweites Echo gestoßen.

Dazu gehören die Verteidiger der "Schlangeninsel", deren Ausspruch "Russian Warship Go Fuck Yourself" es international sogar auf Protestplakate geschafft hat. Auch die zahlreichen Bilder von Zivilisten, die selbst zur Waffe greifen, um ihr Heimatland zu verteidigen, gingen um die Welt. Und nicht zuletzt befindet sich Präsident Selenskyj mitten im Kriegsgebiet — und einige seiner Worte werden wohl in die Geschichte eingehen: Etwa seine Antwort auf das Angebot der Vereinigten Staaten, ihn zu evakuieren: "Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit."

Dass die ukrainische Führung so öffentlich auftritt und ein Land in den medialen Mittelpunkt stellt, das sonst für die meisten Menschen auf der Welt kaum eine Rolle spielt, ist der Höhepunkt einer Aufklärungskampagne, die seit Monaten läuft. Sogar der offizielle Twitteraccount der Nation Ukraine fällt seit einiger Zeit mit zugespitzten Tweets auf, die möglichst viel Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse in der Ukraine richten sollen. Am Tag der russischen Invasion am 24. Februar teilte der Account sogar eine Zeichnung, die Putin als stolzen Zögling von Adolf Hitler zeigt.