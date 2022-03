Russischer Staatssender RT wird aus den sozialen Medien verbannt

Der russische Staatssender RT — auch unter den Namen Russia Today und RT Deutsch bekannt — ist auf digitalen Plattformen erheblich eingeschränkt worden. Damit geht für Russland ein wichtiges Werkzeug verloren, das die Russia-Today-Chefredakteurin Margarita Simonjan noch vor zehn Jahren mit einer Waffe in einem "Informationskrieg" verglichen hatte.

RT und seine Schwestermarke Sputnik gehören zur russischen Staatsagentur RIA Novosti, welche russisches Staatseigentum ist. Damit unterscheidet sich RT vom Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der unabhängig agiert und nicht den Regierungsbehörden, sondern den Rundfunkräten untersteht.

Russischer Staatsfunk nicht mehr auffindbar

Als Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben nun die größten Tech-Plattformen Maßnahmen gegen die russischen Staatsmedien ergriffen. Microsoft, Meta und Google haben angekündigt, RT und Sputnik in den meisten Ländern in Zukunft zu sperren. Zudem will Apple die Apps für RT und Sputnik in allen App Stores außer dem russischen nicht anbieten.