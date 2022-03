Ruhe in Altschauerberg? Haus des Drachenlords abgerissen

Das Haus des "Drachenlords" im mittelfränkischen Altschauerberg ist abgerissen. Rund zwei Wochen zuvor war der YouTuber Rainer Winkler, der hinter dem Pseudonym steckt, ausgezogen. Aktuell befindet er sich laut eines seiner letzten YouTube-Videos auf Reisen. Die Anwohner erhoffen sich nun endlich Ruhe.

"Drachenschanze" musste weg

Der 36-Seelen Ort Altschauerberg gehört zur Gemeinde Emskirchen im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim. Die kaufte das Grundstück des Drachenlords zusammen mit dem Haus, genannt "Drachenschanze". Weil diese von Gegnern, den sogenannten "Hatern", des Drachenlords Tag und Nacht aufgesucht wurde, haben am Mittwoch die Abrissarbeiten begonnen. Emskirchens Erste Bürgermeisterin Sandra Winkelspecht (CSU) hofft, dass damit der Trubel um den Wohnort des Drachenlords endlich aufhört.

Vorsichtiger Optimismus

Auf die Frage, ob sie erleichtert sei, antwortete die Bürgermeisterin verhalten. Sie ist vorsichtig optimistisch, sagte sie BR24. Auch wenn im Vorfeld nur wenige von den Abrissarbeiten wussten, war sie sich sicher, dass die Hater davon Wind bekommen haben. So glaube sie zum Beispiel auch, dass sämtliche Hausüberreste über Nacht gestohlen werden. Für das Grundstück seien schon zahlreiche Anfragen eingegangen, so Sandra Winkelspecht weiter. Es soll in der nächsten Zeit aber weder verkauft noch anderweitig genutzt werden.

Letzter Besuch des Drachenlords?

Eigentlich war er ein netter Nachbar, sagte eine Anwohnerin, die seit vielen Jahren in der gleichen Straße wie ein Rainer Winkler wohnte. Ohne die Hater wäre es ihrzufolge so geblieben. Sie schloss auch nicht aus, dass der YouTuber ein letztes Mal beim Grundstück vorbeischaut. Ob der 32-Jährige einen neuen Wohnort hat, ist nicht bekannt. In seinen Videos erklärte er, dass er auf Reisen und ohne festen Wohnsitz ist.

Acht Jahre Aufruhr

Seit 2014 besuchen regelmäßig Gegner des Drachenlords den beschaulichen Ort Altschauerberg. Seine Adresse nannte der YouTuber im Internet, nachdem er seine Hater aufforderte, ihn persönlich zu beschimpfen. Seither pilgern Menschen aus ganz Deutschland nach Mittelfranken. Der Höhepunkt war das sogenannte "Schanzenfest" im Jahr 2018. Nahezu täglich und oft auch mehrfach am Tag musste die örtliche Polizei zum Drachenlord ausrücken. Die Anwohnerinnen und Anwohner leiden seitdem unter dem Trubel.

Berufungsprozess am Mittwoch

Im Oktober stand Rainer Winkler vor Gericht und musste sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen haben. Außerdem soll der YouTuber auf eine weitere Person einen Pflasterstein geworfen und das Opfer so am Unterarm verletzt haben. Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch hatte Winkler zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Gegen diese Strafe legten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Der Prozess wird am kommenden Mittwoch (23.03.22) vor dem Landgericht Nürnberg verhandelt.