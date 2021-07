Rote Warnung in der Corona-App: Was Geimpfte beachten sollten

Vollständig geimpft - und trotzdem zeigt die Corona-App auf dem Smartphone eine "rote Warnung" an: eine Alltagssituation für immer mehr Menschen, denn inzwischen verfügt rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung über einen vollen Impfschutz und trotz stockender Impfquote werden es immer mehr Immunisierte. Viele haben ihren Impfnachweis auch in die offizielle Warn-App hochgeladen. Die Warnhinweise im Falle von Risikokontakten werden davon aber nicht beeinflusst. Ergibt das Sinn, wird das so bleiben und wie sollen Geimpfte darauf reagieren? Der Bayerische Rundfunk hat beim Robert-Koch-Institut (RKI) nachgefragt.

Ansteckungsrisiko durch Geimpfte ist niedrig, aber nicht null

Erstes Ergebnis: Nach Auskunft des RKI soll die Corona-App auch künftig Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedslos warnen. Der Grund: Zwar mindert die Impfung das Risiko einer Ansteckung "in einem erheblichem Maße". Aber nicht auf null. In seltenen Fällen werden auch Geimpfte PCR-positiv.

Das RKI geht zwar davon aus, dass ein von solchen Menschen ausgehendes Ansteckungsrisiko stark vermindert ist. Trotzdem müsse in Betracht gezogen werden, dass auch Geimpfte in einigen Fällen zwar keine Symptome zeigen, aber trotzdem ansteckende Viren ausscheiden. Dieses Risiko müsse durch Infektionsschutzmaßnahmen weiter reduziert werden, argumentiert das RKI.