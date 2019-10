Roboter-Möbel: Mikro-Wohnen in San Francisco

Leise surrend verwandelt sich innerhalb von fünf Sekunden das Schlafzimmer in ein Wohnzimmer. Das Bett wird an Gurten in die Höhe gezogen und kommt direkt unter der Zimmer-Decke zum stehen. Quader surren herunter. Darin befinden sich Bücher und Zeitschriften. Oder Kleider. In einem anderen liegen Brille, Tablett und Schreibsachen. Im Raum befinden sich Sensoren und Kameras. Sankarshan steht mitten im Zimmer, es riecht nach frischem, neuem Holz.

"Wir haben hier zwei Probleme gelöst: Das Platz- und Zeugs-Problem. Und doch handelt es sich um dasselbe Problem. Man braucht zuhause Platz um seine Sachen wegräumen zu können. Wir haben einen Platz geschaffen, wo die ganzen Sachen verschwinden."

Künstliche Intelligenz steckt in jedem Möbelstück

Bumbleespaces baut Möbel und stattet sie mit High Tech aus. Künstliche Intelligenz hilft die Übersicht, über sein Hab und Gut zu behalten. Marie Kondo war gestern. Das einzige, was man braucht, ist eine App. Über die steuert man seine komplette Wohnung.

Die ganze Wohnung sei durchsuchbar, beschreibt Sankarshan die KI-Fähigkeiten des Mini-Apartments. "Man sagt, wo ist mein rotes T-Shirt, das ich vergangenen Dienstag getragen habe. Und dann wird der Schrank mit dem Shirt runtergelassen. Oder man kann das System fragen, ob man noch genug Batterien zuhause hat. Das mächtige daran ist, unser System wird zu einem echten Assistenten, der immer alles im Haushalt im Überblick behält."

Keine Spinnerei

Sankarshan's Start Up ist keine Spinnerei. Das Unternehmen hat schon mehrere Millionen Dollar Risiko-Kapital eingesammelt. Kunden sind vor allem Unternehmen, die Wohnungen neu bauen, oder umbauen wollen. An End-Verbraucher will der ehemalige Tesla- und Apple-Entwickler die Möbel erst mal nicht verkaufen. Das ist erst für Ende nächsten Jahres geplant. Eine komplett ausgestattete Ein-Zimmer-Wohnung soll dann zwischen 6.000 und 10.000 Euro kosten.