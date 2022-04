"Right to Repair": Wird die Smartphone-Reparatur bald einfacher?

Ein Smartphone selbst Zuhause reparieren? Das ist oft schwer bis unmöglich. Original-Ersatzteile sind kaum zu bekommen, Anleitungen sind Mangelware und bei vielen Herstellern erlischt schon beim kleinsten Eingriff die Garantie.

Entwicklung ist keine Einbahnstraße

Jahrelang veränderten sich Smartphones und Laptops vor allem in eine Richtung: Sie wurden kompakter und immer schwerer zu öffnen. Aus austauschbaren Akkus wurden fest verbaute Akkus. In der Vergangenheit war es noch möglich, selbst am Gerät herumzuschrauben, heute sagen viele Hersteller, nur sie selbst könnten ihre Geräte sicher öffnen und reparieren.

Doch dass diese Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist, zeigen neueste Entwicklungen in der Smartphone-Welt. Denn das Recht auf Reparatur, auch bekannt als "Right to Repair", scheint so nah wie nie zuvor, und könnte Nutzern weltweit zu mehr Freiheit und Nachhaltigkeit verhelfen.

Tech-Hersteller versprechen mehr Reparierbarkeit

Nachdem sie das Recht auf Reparatur jahrelang bekämpft hatten, haben mehrere große Tech-Konzerne nun teilweise eingelenkt. Google arbeitet in Zusammenarbeit mit der Website iFixit an einem Reparaturprogramm für seine aktuellen Smartphones der Pixel-Reihe. Samsung plant das Gleiche für seine Smartphones Galaxy S20, S21 und Tab S7 Plus.

Sogar Apple, berüchtigt für die Verschlossenheit seiner Geräte, macht Schritte in Richtung "Right to Repair". Ab Sommer 2022 will das Unternehmen Ersatzteile für iPhones und MacBooks, sowie offizielle Reparaturanleitungen zur Verfügung stellen.

Der Druck kommt vom Gesetzgeber

Der Sinneswandel der Geräte-Hersteller kommt nicht von ungefähr, sondern vor allem durch politischen Druck. Das "Recht auf Reparatur" ist seit einigen Jahren ein politisches Schlagwort — denn leichtere Reparierbarkeit ist gut für den Verbraucher und reduziert unnötigen Elektroschrott.

Auch im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition ist ein Recht auf Reparatur vorgesehen. Dort heißt es: "Wir wollen Nachhaltigkeit by design zum Standard bei Produkten machen. Die Lebensdauer und Reparierbarkeit eines Produktes machen wir zum erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaft. Wir stellen den Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturanleitungen sicher."

Auf EU-Ebene sind die Pläne bereits konkreter. So hat das Europäische Parlament letzte Woche einen Beschluss für das Recht auf Reparatur gefasst — mit deutlicher Mehrheit von 509 zu 3 Stimmen. Geplant ist, Reparaturen in ganz Europa kostengünstiger und einfacher zu machen.