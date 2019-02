ResurrectionChallenge: Netz lacht über Fake-Wiederauferstehung

Erweckungserlebnisse in Freikirchen verbreitet

Erweckungserlebnisse und Wunderglauben sind in Freikirchen allerdings nicht selten. Die sogenannte Glossolalie, also Zungenrede, etwa ist in manchen Pfingstkirchen verbreitet. Wundersam soll es aber auch mit der katholischen Resl von Konnersreuth zugegangen sein. Jahrelang soll sich die in der nördlichen Oberpfalz beheimatete Therese Neumann ausschließlich von der täglichen Kommunion ernährt haben. Außerdem soll sie Wundmale Jesu empfangen und Visionen gehabt haben.