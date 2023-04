"Rent a Bauhof": Ausleihbörse für Baugeräte aus der Oberpfalz

Die Kommune Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wird eine neue Online-Plattform entwickeln, über die sich Bauhöfe gegenseitig Geräte und Maschinen verleihen können. Die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) stellte das Projekt in Luhe-Wildenau vor. Sobald die digitale Börse fertig ist, soll die Technologie anderen Regionen in Bayern als Best-Practice-Beispiel zur Verfügung gestellt werden.

Ziel: Bessere Auslastung von Baugeräten

Auf der Plattform können dann Bauhöfe ihre Fahrzeuge, Geräte und Maschinen zum Verleihen eintragen. Die dazu notwendigen Informationen wie Bezahlung oder Verfügbarkeit sollen dort hinterlegt sein.

Mit der Ausleihbörse würden Kommunen sich die unnötige Vorhaltung von Maschinen sparen, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem entlaste das Sharing von Maschinen und Geräten die öffentlichen Haushalte und leiste einen Beitrag zum Klimaschutz. Fahrzeuge wie Bagger oder Straßenbaumaschinen seien somit auch besser ausgelastet.

Starttermin noch unklar

Die Online-Plattform "Rent a Bauhof" ist Teil eines Ideenwettbewerbs des Digitalministeriums und wird von der Behörde mit 225.000 Euro bezuschusst. Die Kommune Luhe-Wildenau entwickelt die Börse zusammen mit einem externen Dienstleister. Wann sie an den Start gehen wird, steht noch nicht fest.