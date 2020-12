Rekordhoch: Bitcoin überspringt Marke von 20.000 Dollar

Der Bitcoin-Höhenflug geht weiter: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise übersprang am Mittwoch die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar und stieg um mehr als vier Prozent auf ein Rekordhoch von 20.269 Dollar.

Bitcoin-Rekordhoch: PayPal könnte Cyber-Devisen akzeptieren

Die aktuelle Rally werde unter anderem von den Plänen des Zahlungsdienstleisters PayPal befeuert, Cyber-Devisen als Zahlungsmittel zu akzeptieren, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Je mehr Firmen, Zahlungsabwickler und Kreditkarten-Anbieter dies täten, desto größer werde der Nutzen und damit der Wert von Kryptowährungen.

Bitcoin: Niedrigeres Anlage-Risiko in der Pandemie als Aktien

Der Bitcoin hatte zuletzt immer wieder Rekorde aufgestellt. In den Zeiten der Corona-Pandemie ist die Unsicherheit unter den Anlegern sehr groß. Klassische Anlageformen wie Aktien, Staatsanleihen oder Währungen sind direkt an dieses Risiko geknüpft. Bitcoins sind zwar ebenfalls keine sichere Anlageform, ihr Kursrisiko hat aber nichts mit der allgemeinen Lage in der Weltwirtschaft zu tun. Für viele Anleger sind die Cybermünzen schon deshalb im Moment eine gute Alternative.