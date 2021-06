Reich werden mit NFTs, geht das?

Ein NFT erzeugt Einzigartigkeit

Dabei ist das Video noch Dutzende male im Netz zu sehen ist und die Kopie unterscheidet sich gar nicht vom Original. NFT, das steht für "Non-Fungible Token" und dabei handelt es sich letztlich um einen Eintrag auf einer Blockchain. Ein NFT kann also nicht kopiert werden und wird so zu etwas Besonderem. "Mit NFTs sind in der digitalen Welt etwas machbar, was bisher eigentlich nur in der analogen Welt ging, nämlich etwas zu erzeugen, das einen Einzigartigkeit hat und auch eine Art Provenienz besitzt", sagt Michael Förtsch, der bei dem Tech-Portal 1E9 arbeitet. Ein NFT sei letztlich eine digitale Repräsentation eines meist digitalen Gutes, welche auf der Blockchain gespeichert wird.

2,6 Millionen Dollar - für einen Tweet

Ein NFT sagt also quasi: Diese Kopie ist anders, als all die anderen Kopien. Es ist, als würde ein Künstler 100 mal genau dasselbe Bild malen, aber eines davon unterschreiben. Deswegen verkaufen mittlerweile Künstler digitale Kunst als NFT. Und kürzlich wurde der erste Tweet des Twitter-Chefs Jack Dorsey auch als NFT verkauft, für 2,9 Millionen Dollar ist der Tweet über die virtuelle Ladentheke gegangen. Aber nicht jeder wird durch den NFT-Verkauf zum Millionär.

"Es hängt mittlerweile sehr davon ab, wer man ist", Michael Förtsch von 1E9."

"Bekannte Künstler und Prominente wie Grimes oder William Shatner haben natürlich keine großen Probleme, Fans zu finden, die in ihre Kunst investieren wollen", sagt Michael Förtsch. Mittlerweile gäbe es auch kuratierte Plattformen, bei denen man gut Chancen hat, dass sie eigene Kunst einen Abnehmer findet, nur da darf eben nicht jeder rein. "Auf offenen Plattformen wie Open Sea gehen selbst sehr selbst bemerkenswerte Kunstwerke im großen Rauschen unter", so Förtsch.

Viele NFTs liegen wir Blei in den Blockchain-Regalen

Eine Analyse aus dem April 2021 zeigt: Die meisten NFTs werden für unter 200 Dollar verkauft - wenn sie denn überhaupt verkauft werden. Es gibt zwar keine offiziellen Schätzungen, aber in der NFT-Szene geht man davon aus, dass über 90 Prozent aller NFTs wie Blei in den Blockchain-Regalen liegen. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass man als Otto-Normal-Künstler mit NFTs reich wird. Aber probieren kann man es natürlich trotzdem.