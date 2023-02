Reibach für die Netzbetreiber, eine Blamage für die Politik

Die Mobilfunkpreise in Deutschland sind vergleichsweise hoch. Das liegt unter anderem daran, dass die großen Netzbetreiber, Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland (O2) lästige Konkurrenz kleinerer Anbieter dadurch einschränken können, indem sie die Nutzung ihrer Netze für sie uninteressant machen.

Staat legt bei Lizenzvergabe Rahmen für Netzmitbenutzung fest

Den Rahmen für die Bedingungen der Netzmitbenutzung legt der Staat im Zuge der Versteigerung von Mobilfunklizenzen fest. Je nach Ausgestaltung dieser Dienste-Verpflichtungsanweisung ist es Telefon-Unternehmen ohne eigenes Netz möglich, eines der Netze der drei großen Netzbetreiber, die sich das Geschäft in Deutschland zu ungefähr jeweils einem Drittel aufteilen, zu nutzen. Die kleineren Anbieter können dann eigene, möglicherweise günstigere Preismodelle entwickeln, was dazu führen kann, dass die Mobilfunkpreise insgesamt fallen.

Scheuer favorisierte freiwilligen Ausbau der Mobilfunknetze

Recherchen des Handelsblatts aus der vergangenen Woche legen jetzt nahe, dass im Zuge der 5G-Lizenzversteigerung 2018 eine entsprechende Dienste-Verpflichtungsanweisung auf Initiative des damals zuständigen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erheblich abgeschwächt wurde. Scheuer soll Druck auf die Bundesetzagentur ausgeübt haben, weil er auf einen Deal mit den Netzbetreibern setzte. Diese sollen ihm im Gegenzug den freiwilligen Ausbau der Mobilfunknetze im ländlichen Raum zugesagt haben.

Netzbetreiber: Zu harte Auflagen verhindern Netzausbau

Eine harte Dienste-Verpflichtungsanweisung sei "eine erhebliche Belastung für Investitionen in die Netze", so argumentierten die Netzbetreiber laut Handelsblatt. Denn wenn Unternehmen ohne eigenes Netz einen vergleichsweise günstigen Zugang zu den Netzen garantiert würde, würde das einen Ausbau gerade auf dem Land unrentabel machen und damit verzögern oder ganz verhindern. Zugleich malten die Netzbetreiber ein düsteres Bild, von einem "industriepolitischem Desaster", weil "amerikanische Internetgiganten" gute Zugangsbedingungen zu den Netzen als "Einfallstor" nutzen würden, was Investitionen in die Mobilfunknetze "komplett infrage stellen" würden.

Scheuer: 99 Prozent Mobilfunkabdeckung bis Ende 2020

Das Ministerium und der CSU-Minister aus dem Flächenstaat Bayern waren von diesem Szenario und der Drohung, den wenig lukrativen Netzausbau auf dem Land auf die lange Bank zu schieben offenbar so eingeschüchtert, dass sie ihrerseits, so die Recherche des Handelsblatts, Druck auf die Bundesnetzagentur ausübten, die Dienste-Verpflichtungsanweisung in eine wesentlich unverbindlichere Dienste-Verpflichtungsregelung zu ändern. Zugleich kündigte Scheuer auf einem Mobilfunkgipfel im Sommer 2018 publikumswirksam die Schließung der Mobilfunklöcher durch die Netzbetreiber "zu 99 Prozent" auf dem Land "bis Ende 2020" an.

Gutes Geschäft für Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland

Letztlich waren die Lobbyisten der Netzbetreiber erfolgreich: Die Bundesnetzagentur verzichtete auf eine härtere Dienste-Verpflichtungsanweisung. Doch der zügige Netzausbau auf dem Land lässt weiter auf sich warten: Von 500 Mobilfunklöchern, die geschlossen werden sollten, sind nach fünf Jahren noch nicht einmal die Hälfte mit Mobilfunk versorgt. Unter dem Strich ein gutes Geschäft für die Netzbetreiber, das höhere Einnahmen garantiert, weil größere Konkurrenz und in der Folge niedrigere Verbraucherpreise verhindert werden – und eine Blamage für die Politik und den damaligen Minister.