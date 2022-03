Regierungskritiker in Russland flüchten zu Clubhouse

Die Meinungsfreiheit in Russland wird immer weiter zensiert. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden kritische Stimmen innerhalb Russlands unterdrückt und bei Demonstrationen festgenommen. Nun greift Moskau auch im Internet stärker durch: Facebook und Instagram sind seit Montag in Russland verboten.

Weiterhin erlaubt bleiben Alternativen wie das russische Netzwerk VK, das jedoch unter der Kontrolle der russischen Regierung steht. Freie Meinungsäußerung wird damit im Internet in Russland immer schwieriger — dem Land drohen Verhältnisse wie in China und Nordkorea.

Ein zweites Leben für Clubhouse

Nun zeigt sich jedoch eine unerwartete Insel der Redefreiheit in Russland: die App Clubhouse. Die Audio-Chat-App hatte Anfang 2021 einen großen Hype erlebt, als Millionen Menschen im Lockdown den Gesprächen prominenter User lauschten. Doch in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, hat das Interesse für "Social Audio" seitdem stark nachgelassen.

Nun gibt es aus Russland verstärkt Berichte davon, dass die App von regierungskritischen Russen benutzt wird, um sich auszutauschen. Ähnlich wie die Nachrichten-App Telegram bietet Clubhouse einen digitalen Ort, an dem fürs Erste noch frei geredet werden kann. Berichten des Magazins Input zufolge wird die App auch zum Austausch zwischen russischen und ukrainischen Bürgern genutzt.

Clubhouse als Ort für freie Rede?

Clubhouse hat seine Ursprünge im Silicon Valley — und wurde zu Beginn vor allem von Medien- und Geschäftsleuten genutzt. Seit der Hype um die App nachgelassen hat, findet sie jedoch vermehrt ein Publikum in nicht-westlichen Staaten — wo Nutzer sich in der App sicher fühlen, ihre Gedanken auszusprechen. Anders als die meisten Social Media-Apps erstellt Clubhouse nämlich keine Aufzeichnungen.

In Saudi-Arabien etwa, wo die sozialen Medien von den Behörden streng überwacht werden, war Clubhouse letztes Jahr kurzzeitig die meistheruntergeladene App des Landes.

Doch alle klassischen Social Media-Plattformen können von autoritären Regierungen eingeschränkt oder verboten werden. Möglicherweise ist es nur eine Frage der Zeit, bis in Russland nach Facebook und Instagram auch Clubhouse und Telegram nicht mehr frei verwendet werden können.