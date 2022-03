Regierung launcht Hilfeportal für ukrainische Kriegs-Geflüchtete

Viele Deutsche stehen gerade an den Bahnhöfen um Geflüchtete in Empfang zu nehmen, engagieren sich als Helfer, oder sammeln Geld- und Sachspenden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert an und jeden Tag strömen Hilfesuchende über die Grenzen. Zugleich ist die Hilfsbereitschaft groß. Neben Demonstrationen und Sammelaktionen haben private Initiativen in den letzten vier Wochen auch einige digitale Hilfsprojekte organisiert: Zum Beispiel wurden niederschwellige Unterkunfts-Vermittlungen oder Info-Bots für Telegram und Co. programmiert. Nun startet auch die Bundesregierung ein digitale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine.

Wichtige Basisinfos an einem Ort

Seit heute ist die die Plattform "Germany 4 Ukraine" online, ein Portal das Hilfesuchenden wichtige Infos und einen Überblick über weitere Hilfsangebote in Deutschland geben soll. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte jüngst im ZDF an, dass bald eine derartiges Tool online geht. Laut ihrer Aussage soll es auch bald eine App geben. Bisher steht aber nur die Website.

Informationen in vier Sprachen

Auf "Germany 4 Ukraine" finden sich Basisinformationen, sowie Hinweise zu Unterkünften, zur medizinische Versorgung und sonstige FAQs. Die Website kann in vier Sprachen gelesen werden: Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch. Unter den vier verschiedenen Reitern haben Hilfesuchende Zugriff auf Basisinformationen zu Themen wie "Arbeit", "Kinder", "Aus/Einreise" und Hinweise zum medizinischen System in Deutschland. Außerdem sind dort Links zu staatlichen Aufnahmestellen und weiteren privaten Initiativen gelistet, die Unterkünfte bereitstellen. Zusätzlich werden mögliche Fragen beantwortet wie "Sind die Grenzen von der Ukraine in die EU geschlossen?", "Wird es Evakuierungsflüge geben?", oder auch "Was gilt für jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer aus der Ukraine mit Aufnahmezusage?".

Das Webangebot soll in den kommenden Woche sukzessive ausgebaut werden.

