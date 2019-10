Regensburger Krankenhaus spielt Tetris auf Instagram

Auf Instagram, Twitter und anderen Social-Media-Plattformen machen seither tausende Feuerwehren, Sanitäter und Polizisten mit. Aber auch Sportmannschaften oder Unternehmen wie Automobilhersteller springen auf den Trend auf und wollen die Aufmerksamkeit für sich nutzen.

Posts finden sich von den Niederlanden über die USA bis nach Japan. Manche der Polizei- oder Feuerwehreinheiten fordern sich auch gegenseitig dazu auf, sich mit der kompletten Ausrüstung am Arbeitsplatz wie bei Tetris anzuordnen, ein Foto zu veröffentlichen und damit bei der Challenge mitzumachen. Angelehnt ist das Ganze an Alexei Paschitnows Computerspiel Tetris aus dem Jahr 1984. Ziel des Game-Klassikers ist es, verschieden große Puzzlestücke möglichst lückenlos anzuordnen.

Krankenhaus will Vielseitigkeit des Pflegeberufs darstellen

Die Regensburger kamen über eine Schülerin der Berufsfachschule des Krankenhauses auf die #TetrisChallenge. "Wir fanden die Idee amüsant und spannend, da man auf humorvolle und kreative Weise einen kleinen Einblick in das jeweilige Berufsbild und vielleicht auch Berufsalltag geben kann", teilte Krankenhaus-Sprecherin Stephanie Tschautscher auf BR-Anfrage mit.

Die vier Schülerinnen und eine examinierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin auf dem Foto hätten die Idee toll gefunden und gleich angepackt, sagte Tschautscher: "Wir wollten damit die Vielseitigkeit des Berufs darstellen wie die verschiedenen Einsatzbereiche einer Pflegefachkraft, z.B. OP, auf Station etc. aber auch, dass der Pflegeberuf oft Teamarbeit ist." Und die Idee kommt an: Knapp 800 Gefällt-mir-Angaben konnte das Krankenhaus bis jetzt sammeln.

Auch die Polizei Mittelfranken holte raus, was in ihrem Kombi steckt. "Was da so alles drin ist?! Geniale Aktion!", kommentierte eine Nutzerin auf Facebook.