Die Urheberrechtsreform der EU kommt: Was jetzt passiert

Der Europäische Rat muss noch zustimmen

Politisch sind die nächsten Schritte klar: Um die Urheberrechtsform final zu machen, müssen die EU-Mitgliedsstaaten noch im Europäischen Rat zustimmen. Das wird voraussichtlich im April passieren. Theoretisch könnte die Reform hier noch kippen, das ist jedoch unwahrscheinlich. Möglicherweise wird die Rolle der SPD hier noch brisant: Deutschland wird im Rat von Justizministerin Katharina Barley vertreten, sie ist SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Barley hat sich wiederholt kritisch über die Reform geäußert, jedoch bislang keine politischen Schritte dagegen unternommen.

Sobald der Rat zugestimmt hat, bleiben den Mitgliedsstaaten der EU zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht zu überführen. Hier könnte der Streit gleich weiter gehen: Die Union hat zuletzt angekündigt, Uploadfilter auf nationaler Ebene verhindern zu wollen. Die konkrete Auslegung der Reform ist also weit mehr als Formsache und wird auch in Zukunft für Konflikt sorgen. Der Kampf ums Internet ist also noch nicht vorbei.