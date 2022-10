Rechtsextreme ja, Antifa nein? Diskussion um Kaufland-Sortiment

40 Millionen Produkte von 8.000 Händlern bietet der Supermarkt Kaufland in seinem Online-Shop an. Einige davon sorgten am Wochenende nun für Ärger – und sind teilweise mittlerweile nicht mehr erhältlich.

Auslöser war wohl ein Tweet des Kanals "Dokumentation Linksextremismus" Anfang Oktober. Dieser empörte sich darüber, dass bei Kaufland Textilien mit dem Logo der Antifa erhältlich waren. "Mit solchen Klamotten und Symbolen verprügeln linke Gewalttäter regelmäßig Menschen und zünden Sachen an", schrieben sie und fragte Kaufland, ob sie das gut fänden.

Kaufland entfernt Produkte mit Antifa-Logo

Einen Tag später bedankte sich der Twitter-Kanal von Kaufland für den Hinweis und verkündete, dass man die Produkte des externen Händlers nach eingehender Prüfung entfernt hätte.