Rechnen mit Licht – Sind Photonik-Computer die Zukunft?

Bei der reinen Datenübertragung spielen Lichtimpulse, die durch Glasfaserkabel übertragen werden, schon heute eine große Rolle: Im Vergleich zu Kupferkabeln können Glasfaserkabel wesentlich mehr Daten bei wesentlich weniger Energieaufwand übertragen.

Photonik-Chips: Datenverarbeitung parallel statt nacheinander

Diese Eigenschaften wollen Forschung und Industrie künftig auch bei der Datenverarbeitung nutzen. Erste vielversprechende Ergebnisse zeigen, dass Chips, die mit Licht rechnen, bei bestimmten Aufgaben hundert Mal schneller sind, als herkömmliche Elektronik-Chips.

Die Vorteile dieser Photonik-Chips werden vor allem bei Berechnungen deutlich, bei denen große Datenmengen immer auf die gleiche Weise verarbeitet werden müssen. Während ein herkömmlicher Prozessor Berechnung hintereinander abarbeitet, kann ein Photonik-Chip das parallel. Das spart Zeit und Energie.

Grundlage für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz

Diese Art von Rechenoperationen werden vor allem bei Künstlicher Intelligenz (KI) gebraucht: Künstliche neurale Netze benötigen riesige Datenmengen bei Sprach- oder Bilderkennung, als Grundlage dafür, dass Autos selbständig fahren lernen.

Chips, die mit Licht arbeiten, nutzen, ähnlich wie bei der Datenübertragung in einem Glasfaserkabel, die Bandbreite des Lichtspektrums mit seinen vielen unterschiedlichen Wellenlängen. Bei der Verarbeitung selbst gibt es zwei unterschiedliche Ansätze: Zum einen orientieren sich Forschende an der Architektur von herkömmlichen elektronischen Chips. Herzstück dieser Photonik-Chips sind Mach-Zehnder-Interferometer.

Was macht ein Mach-Zehnder-Interferometer?

Diese Module teilen den Lichtstrahl in zwei Teile und beeinflussen sie. Dadurch kann man die Lichtwellen beider Strahlteile gezielt gegeneinander verschieben. Anschließend werden sie wieder zusammengeführt und die Wellentäler und Wellenberge der beiden Lichtstrahl-Teile addieren sich entweder konstruktiv oder absorbieren sich destruktiv. Man kann so gezielt die Intensität eines Lichtstrahls verändern.

"Mit einem Netzwerk aus Mach-Zehnder-Interferometern lässt sich im Grunde jede beliebige mathematische Operation realisieren", erklärt Rolf Drechsler, Leiter der Arbeitsgruppe für Rechnerarchitektur an der Universität Bremen in einem Artikel auf "Spektrum.de", dem Onlineportal der Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft". "Grundsätzlich wäre es sogar möglich, einen voll funktionsfähigen, optischen Computer herzustellen", so Drechsler. Noch aber sei die Technik nicht robust, kompakt und kostengünstig genug, um sie kommerziell zu nutzen.

Glasfaser ersetzt neuronales Netz

Wissenschaftler der Schweizer École Polytechnique Fédérale de Lausanne haben dagegen eine sehr ungewöhnliche Entdeckung gemacht, bei der zwar noch viele Fragen offen sind, die aber im Experiment funktioniert. Sie schicken Lichtsignale von einem Bildschirm über eine Linse durch ein Glasfaserkabel und nehmen sie auf der anderen Seite mit einer Digitalkamera auf. Anschließend bewertet ein herkömmliches einfaches neuronales Netz diese Signale und lernt zwischen einem Hund und einer Katze auf dem Monitorbild zu unterscheiden - ein klassischer Test für eine Künstliche Intelligenz.

Ohne den Zwischenschritt mit dem Glasfaserkabel könnte das eingesetzte einfache neuronale Netz das nicht leisten. Das Glasfaserkabel ersetzt also ein aufwendiges herkömmliches neuronales Netz. Wie das genau funktioniert, ist noch nicht ganz klar und die Ergebnisse sind ein paar Prozent schlechter, als bei einem herkömmlichen Netzaufbau. Aber offenbar sind beispielsweise die Struktur und die genaue Form der Glasfaser für die Performance sehr wichtig.

Kommerzielle Licht-Computer noch nicht absehbar

Doch selbst wenn man solch experimentelle Ansätze vernachlässigt, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis die ersten Computer, die durchgängig mit Licht rechnen, im Laden stehen. Denn neben der Datenberechnung mittels Licht steckt auch die Datenspeicherung mittels Licht noch in den Kinderschuhen.

Aus kommerziellen Gesichtspunkten ist auch die übrige Infrastruktur entscheidend und die baut im Augenblick praktisch ausschließlich auf elektronische Datenverarbeitung.

Die Zukunft liegt im Licht

Langfristig aber wird der Photonik-Rechner den elektronischen Rechner ablösen. Denn neben der viel schnelleren Datenverarbeitung und Datenspeicherung, die vor allem für Systeme mit Künstlicher Intelligenz immer wichtiger wird, besticht vor allem der im Vergleich zu herkömmlichen Systemen wesentlich geringere Energieverbrauch.