Re:publica: Drei Take Aways für die Öffentlich-Rechtlichen

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der diesjährigen re:publica in Berlin zukunftsfähige Ideen und Ansätze vorgestellt: Wie kann neue Technik transparent die Mediennutzung oder den Austausch mit dem Publikum ermöglichen?

Dobusch fordert mehr Nutzerkommunikation

"Vergleicht die ARD und ZDF Mediathek nicht immer mit Netlfix", forderte Leonhard Dobusch, Wirtschaftswissenschaftler und ZDF-Verwaltungsratsmitglied. In seinem Vortrag zeigte Dobusch auf, warum aus seiner Sicht eine Annäherung an Youtube vernünftiger sei: "Lasst mehr Content der User zu, lasst Kommentare zu." Bei der anschließenden Debatte wurde klar: Egal, ob auf Instagram, Facebook oder auch in Mediatheken: Community Management ist komplex und braucht richtig viele Redakteurinnen und Redakteure.

Personalisierung in der Audiotheken

Jan Janka, Data Scientist, und Benjamin Schöndelen, UX-Designer, rückten die Nutzerperspektive in den Mittelpunkt ihrer digitalen Produktentwicklung. Konkret planen sie eine Weiterentwicklung der Audiothek-App des Deutschlandfunks hin zu mehr Personalisierung. Mit einem Recommender-System sollen künftig personalisierte Empfehlungen auf der Startseite angezeigt werden. Wichtig dabei: Transparenz herstellen, wie die Algorithmen funktionieren.

Wir können gar nicht genug miteinander reden

Egal, ob sich Rundfunkrätinnen und Rundfunkräte, Journalistinnen und Journalisten oder Nutzerinnen und Nutzer auf der re:publica begegneten: Der Hunger nach Austausch, nach echten analogen Gesprächen war und ist riesig. Aber auch Videokonferenzen werden ihre Berechtigung behalten und Formate, bei denen sich Leute (ein)mischen können.

Eine neue Form des Austausches wagt "MixTalk“, ein digitales Debatten-Format des SWR. Mittwochsabends live auf mixtalk.de und im Instagram-Kanal werden per Zufallsprinzip ausgewählte Diskutierende zusammengebracht. Pro und Contra zu kontroversen Themen – hier kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt gleichermaßen bieten.