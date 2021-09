"Ray-Ban Stories": Das Wichtigste zu Facebooks neuer Datenbrille

Eine Brille, die Videos aufnehmen kann und mit der man telefonieren und Musik hören kann - eine Kooperation von Facebook und Ray Ban soll das jetzt ermöglichen.

Was kann die Hightech-Brille?

In den Bügeln sind Lautsprecher eingebaut, mit denen man Podcasts oder Musik hören oder telefonieren kann. Hinzu kommen zwei fünf Megapixel-Kameras in der Front der Brille. Drückt man den Auslöser oder erteilt per Sprachsteuerung ("Hey Facebook!") das Kommando, dann leuchtet ein weißes Licht, welches signalisiert, das gerade ein Foto gemacht wird.

Anders als Googles Brillen-Versuch "Google Glass" ist Facebooks-Brille keine Augmented-Reality-Brille. Sprich: Es sind in ihr kein Monitor eingebaut und in das Sichtfeld der Nutzer werden keine Informationen eingeblendet.

Wie steht es um Akku und Speicher?

Der Akku soll offenbar einen Tag lang lang halten. In der Brille reicht der Speicher für rund 30 jeweils 30-sekündigen Videos oder für rund 500 Fotos. Mit Hilfe einer speziellen App lassen sich die Daten dann ins Netz laden und zwar nicht nur auf die Plattformen, die zum Facebook-Konzern gehören, wie WhatsApp, Instagram oder eben Facebook. Auch Dienste wie Twitter oder Snapchat sollen unterstützt werden.

Wann ist die Brille in Deutschland erhältlich?

Wann "Ray-Ban Stories" nach Deutschland kommt, ist bislang nicht bekannt. Ab sofort ist das Gerät in Australien, den USA, Kanada, Irland, Italien und Großbritannien erhältlich. Kostenpunkt: Umgerechnet etwa 250 Euro.

Und die Privatsphäre?

Facebook versucht offenbar aus den Fehler von Google zu lernen. Der Suchmaschinengigant war mit seiner Datenbrille "Google Glass" auch deswegen gescheitert, weil es Datenschutzbedenken gab und Menschen die Sorge hatten, heimlich gefilmt zu werden. Bei der Facebook-Brille signalisiert hingegen ein Licht, dass das Gerät filmt. Wie hell dieses Licht aber wirklich leuchtet und wie gut es in der Praxis zu erkennen ist, das müssen die nächsten Tage zeigen.

