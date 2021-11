Ratgeber - Passt alles im Homeoffice?

Man stelle sich einen Besprechungsraum vor. Und jetzt stelle man sich den schicksten und gleichzeitig gemütlichsten Besprechungsraum vor, den man je gesehen hat. Genau hier arbeitet Christian Jesse. Er ist der Geschäftsführer des Büro-Einrichtungshauses "Office4You". Schönes, bequemes Sofa, zwei Loungesessel, großer interaktiver Bildschirm, um Inhalte teilen zu können.

Auf diesem etwa drei mal zwei Meter großen Bildschirm ist das Titelbild des neuen Ratgebers der Stiftung Warentest zu sehen: "Erfolgreich im Homeoffice. Alles über mobiles Arbeiten, Work-Life-Balance, Recht und Technik." Darauf zu sehen: Ein aufgeklappter Laptop, eine Kaffeetasse, ein bisschen heimelige Atmosphäre… Doch bereits am abgebildeten Stuhl und Tisch hat der Einrichtungsexperte etwas auszusetzen: "Nicht gepolstert, sieht ziemlich unbequem aus und der Tisch ist nicht höhenverstellbar." Funktioniere, wenn man da eine halbe Stunde am Tag draufsitze, so Christian Jesse, sonst aber wohl eher nicht.

Ein Check-up für das Büro zu Hause

Und damit ist eigentlich die Kernbotschaft des Homeoffice-Ratgebers erfasst: Wer wirklich viel im Homeoffice arbeitet und auf eine gesunde, inspirierende, langfristig taugliche Umgebung angewiesen ist, der sollte sich dringend überlegen, ob ein günstiger Stuhl aus dem Möbelhaus und ein marmorierter Kaktus dafür ausreichen. Sowohl der Warentest-Autor Christian Eigner als auch der Büromöbelverkäufer Jesse kommen zu dem Schluss: Nein.

Der 170-Seiten-starke Ratgeber versucht nun, die verschiedenen Lebensrealitäten der Menschen im Büro und zu Hause auf einige grundlegende Informationen einzudampfen, also Allgemeingültigkeit zu schaffen, in einem Bereich, der maximal individuell ist. Autor Christian Eigner sagt selbst, das Buch erscheine definitiv nicht zu früh. Deshalb funktioniert "Erfolgreich im Homeoffice" eher wie ein Check-up: Wie bewerte ich meinen Homeoffice-Ist-Zustand aktuell?

Gutes Sitzen fängt bei 300 Euro an

Und da gibt es – wie so oft – zwei große Themenbereiche: Die Theorie und die Praxis. Zunächst zur Praxis. Der Möbelverkäufer Jesse hätte von Berufswegen einige Anregungen zum ergonomischen Arbeiten. Beim Rundgang durch seinen Laden zieht er aus einer Ecke einen seriösen, aber nicht bombastischen Bürostuhl: Seiner Ansicht nach fängt vernünftiges Sitzen so bei 300 Euro netto für den Stuhl an. Nach oben gibt es keine Grenzen. Wichtig sei, aktiv zu sitzen und neben dem Wechsel zwischen Sitzen und Stehen auch im Sitzen ein bisschen Bewegung zu bekommen.

Im Ratgeber "Erfolgreich im Homeoffice" werden zwar nicht direkt Stühle empfohlen, aber es wird einmal von vorne bis hinten durchgedacht, was ein guter Homeoffice-Arbeitsplatz braucht: Den Stuhl, klar, aber nach Möglichkeit auch einen höhenverstellbaren Tisch, eine gute Lampe, die tagsüber genügend Licht abgibt, um trüber Stimmung vorzubeugen, außerdem Stauraum und eine intelligente Lösung für Kabel aller Art. Kurzum: Alles Dinge, die im Betrieb der Arbeitgeber einmal durchdenken würde.

Bin ich überhaupt ein Homeoffice-Typ?

Und dann kommt die Theorie. Denn Homeoffice bedeutet noch so viel mehr, wie Christian Jesse erklärt. Es stellen sich Fragen wie "Welche Rechte gelten im Homeoffice? Wie bleiben Teams einander verbunden? Wie schafft man es auch mit wenig Platz, Berufliches und Privates zu trennen? Was hilft, wenn die Arbeitstage scheinbar niemals enden und bin ich als Person überhaupt geeignet für diese ziemlich einsame Art der Arbeit?" Christian Eigner liefert in seinem Ratgeber einen Selbsttest, mit dem man diese Punkte für sich selbst klären soll.

Firmenchefs wollen ihre Leute wieder ins Büro locken

Homeoffice wird derzeit überall ausgebaut, ob Mitarbeitende das gut finden oder nicht. Jesse erzählt, dass in sein Geschäft nicht mehr nur Start-ups und Kanzleien kommen, sondern viel öfter auch klassische Unternehmen, teilweise sogar Behörden. Jesse stellt fest, dass die Unternehmen, selbst bei rückläufigen Pandemiedaten, Probleme haben, ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu holen. Also wird versucht, die Aufenthaltsqualität heben – sprich, die Büros werden aufgehübscht.

Jesse verweist auf einen Raumtrenner, von oben bis unten beklebt mit Moos. Als hätte sich der Waldboden aufgestellt. Der grüne, moosige, waldige Charakter, das habe etwas Naturverbundenes und das wirke einfach heimelig.

Heimelig also. Zu dem Schluss kommt auch der Ratgeberautor Christian Eigner: Die Mischung aus Home und Office ist es, die einerseits die neue Arbeitswelt auszeichnet – gleichzeitig aber auch einige Gefahren birgt. Ihm sei es darum gegangen, die positiven Effekte des Homeoffice hervorzuheben, erzählt er: Zeitersparnis, eine bessere Work-Life-Balance, tendenziell mehr Zufriedenheit im Job. Wichtigste Bedingung: dass Berufliches und Privates so gut es geht getrennt bleiben.