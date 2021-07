Rassismus-Eklat: England-Spieler attackiert soziale Netzwerke

Was tun Facebook & Co?

Wirklich gesondert vorbereitet erschienen die Netzwerke auf den Netz-Hass gegen die Spieler jedoch nicht – obwohl ein so großes Fußball-Finale nun kaum überraschend kommen dürfte, ebenso wenig wie ein im Fußball durchaus vorhandenes Rassismus-Problem, das sich etwa in Buhrufen englischer Fans gegen die Kniefall-Geste ihrer eigenen Spieler vor den Partien zeigte. Das Niederknien sollte Protest gegen Rassismus verdeutlichen, auch das deutsche Team machte mit.

Tatsächlich haben Facebook. Twitter und Co. in den vergangenen Jahren immer Besserung gegen Hass und Hetze auf ihren Portalen gelobt. Laut eigener Aussage durchforstet Facebook seine Plattform selbst mit Hilfe automatisierter Programme aber auch menschlichen Mitarbeitern nach Hate Speech und setzt darüber hinaus darauf, dass Nutzer Inhalte melden.

Durchaus auch wegen Drucks aus der Öffentlichkeit oder gar einem Werbe-Boykott gegen Facebook, der dem Unternehmen vorwarf, Rassisten und Hass eine Bühne zu geben, gab es zuletzt weitere Nachbesserungen. So löschten einige der Portale 2020 etwa die Accounts der rechtsextremen Identitären Bewegung von ihren Plattformen, Facebook rang sich nach Jahren doch dazu durch, Holocaust-Leugnungen grundsätzlich zu löschen, Twitter gab seinen Usern zudem die Möglichkeit, relativ exakt einzustellen, wer Tweets kommentieren darf und wer nicht.

Probleme weiterhin vorhanden

Solche Hilfsmittel zum Moderieren von Kommentaren und Co. zu nutzen, die soziale Medien den Nutzern und Betreibern großer Accounts an die Hand geben, empfiehlt Nina Lüders von der Initiative #ichbinhier. Die Aktionsgruppe setzt sich in sozialen Medien dafür ein, dass Hass und Co. nicht hingenommen, sondern aktiv, mit Argumenten gekontert werden.

Mit Wort-Filtern, aber vor allem mit Community-Management und einer aktiven Community könne man Hass in den sozialen Netzwerken begegnen. In ihren Augen geht beispielsweise Facebook durchaus härter gegen konzertiertes Hetzen vor als früher, das Melden entsprechender Inhalte ist jedoch auch heute oft nicht erfolgreich. Auch unter den Instagram-Postings von England-Spieler Saka finden sich nach wie vor rassistische Beleidigungen. Dass auch Twitter durch die angezogenen Regeln keineswegs ein hassfreier Ort geworden ist, zeigen jüngste Abgänge prominenter User aufgrund von Anfeindungen und Drohungen.

Anti-Hass-Aktivistin: Auch Seitenbetreiber gefragt

Was in Augen von Anti-Hass-Aktivistin Lüders bleibt, ist, dass die sozialen Netzwerke durchaus Verantwortung dafür tragen, was auf ihren Plattformen passiert. Dennoch sollten zugleich auch die Betreiber großer Kanäle, Medienseiten aber wohl auch Profifußballer oder Influencer, ihre Kommentarspalten nicht sich selbst überlassen, sondern aktiv Community-Management betreiben lassen – wenn sie dem Problem Herr werden wollen.

Auch Fußballer Saka will die Lösung nicht allein den Plattformen überlassen und ruft seine Fans in seinem Posting dazu auf, Hass-Verbreiter zur Rede zu stellen, entsprechende Kommentare der Polizei zu melden und insgesamt nett zueinander zu sein.

BR24 hat sowohl Facebook, das auch Instagram betreibt, als auch Twitter um Statements zu den Aussagen von Bukayo Saka gebeten, jedoch bisher keine Antwort erhalten.