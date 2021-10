Rätsel mit halb toter Katze: Würzburger an Physik-App beteiligt

Anna hat eine Kiste gefunden, auf die ein "Q" gemalt ist. Das Mädchen ist sich unsicher, ob es diese Kiste öffnen soll – schließlich ist sie die Ur-Enkelin des Nobelpreisträgers Erwin Schrödinger. Dessen wohl bekanntestes Experiment dreht sich vereinfacht gesagt um eine Katze in einer Kiste und der Frage, ob die Katze tot oder lebendig ist.

Anna beschließt, die Kiste dem Spieler oder der Spielerin zu geben – denn sie trägt zwar den Vornamen der echten Ur-Enkelin von Erwin Schrödinger, ist aber eine Figur in einer App. Genauer gesagt in der neuen Physik-Spiele-App "Katze Q".

Physik mit Rätseln spielerisch vermitteln

Entwickelt wurde "Katze Q" von einem Zusammenschluss von Würzburger und Dresdner Forschern, dem Exzellenzcluster "ct.qmat". Die App entstand aus der Frage: Wie kann topologische Quantenphysik spielerisch vermittelt werden?

Eine Frage, die sich die Entwickler vor fast genau einem Jahr gestellt haben. Durch das Spiel mit mehr als 20 Rätseln führt eine halb tote Katze – in Anlehnung an das physikalische Gedankenexperiment des Nobelpreisträgers Erwin Schrödinger. Die Rätsel sind laut Philipp Stollenmayer am klassischen "Escape-Game" orientiert. Er hat die App designt und als Spieleentwickler schon mehrere Preise bekommen – unter anderem den Apple Design Award 2020.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche ab elf Jahren

Zielgruppe der App sind Kinder und Jugendliche ab elf Jahren, vor allem aber auch Mädchen – denn die Entwickler erhoffen sich dadurch auch Nachwuchsgewinnung. "Physik gehört zu den Fächern, in denen der Frauenanteil noch bedauerlicherweise nicht so hoch ist, wie er sein sollte", sagt Prof. Ralph Claessen von der Uni Würzburg. Die Forscher möchten den jungen Menschen zeigen, "dass die Quantenphysik ein spannendes und zukunftsträchtiges Feld ist". Eine App sei eine nachhaltige Lösung dafür, da das Spiel kein einmaliges Event ist, wie etwa ein Girls Day oder ein Tag der offenen Tür.

Inhalte und "Kittypedia" in kindgerechter Sprache

Inhaltlich ist das Spiel eine Mischung aus grundlegenden Dingen der Quantenmechanik und, so sagt Ralph Claessen, "aus Dingen, die in unserer täglichen Forschungsarbeit eine Rolle spielen, die darauf aufbauen." Die Inhalte wurden laut Claessen, der auch der Würzburger Sprecher von ct.qmat ist, in einer kindgerechten Sprache erklärt – also ohne Mathematik und ohne Fachausdrücke. "Ich denke mal, wir als Wissenschaftler haben da fast genauso viel gelernt wie umgekehrt hoffentlich die Kinder etwas über Physik mitnehmen", sagt Claessen.

Neben den Rätseln können die Spieler auch auf eine Art Erklär-Datenbank namens "Kittypedia" zugreifen. Dort werden die physikalischen Phänomene, die im Spiel thematisiert werden, noch ausführlicher behandelt.