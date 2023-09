Radikalisiert durch Youtube? Neue Studie zweifelt daran

Die meisten Videos zu "alternativen und extremistischen Inhalten" werden nur von einem geringen Anteil der User gesehen: Zu diesem Schluss gelangt die Studie eines US-Forscherteams, die kürzlich im Fachjournal "Science Advances" veröffentlicht wurde. Damit stellt sie die verbreitete Theorie infrage, dass der Youtube-Algorithmus seine User häufig radikalisiert.

Für die Studie werteten die Forscher über den Zeitraum eines halben Jahres die Browserdaten ihrer Teilnehmer aus. Nur diejenigen, die in einer Umfrage vorab eine durchschnittlich höhere Tendenz zu Sexismus und Rassismus zeigten, sahen sich im Beobachtungszeitraum als "alternativ" (15,4 Prozent der Teilnehmer) oder "extremistisch" (6,1 Prozent) eingestufte Youtube-Videos an.

Ein "Sargnagel" für die Radikalisierungs-These

"Die Studie ist ein weiterer Sargnagel für die These, dass uns die Algorithmen der sozialen Medien immer radikaler machen", sagt der Kommunikationswissenschaftler Prof. Fabian Prochazka von der Uni Erfurt dazu dem Science Media Center Germany. Wie die Studie aufzeigt, suchten extremistisch eingestellte Menschen vielmehr selbst und gezielt nach solchen Inhalten.

Algorithmus empfiehlt selten extreme Inhalte

Im Zweifel hatten diese Nutzer bereits einen "extremen" oder "alternativen" Youtube-Kanal abonniert: Nur drei Prozent der anderen Probandinnen und Probanden folgten in den untersuchten Monaten einem Link auf ein derartiges Video, ohne vorher einen solchen Kanal abonniert zu haben.

Wie aussagekräftig ist der Beobachtungszeitraum?

Allerdings erstreckt sich der Untersuchungszeitraum der Studie von Juli bis Dezember 2020 und liegt damit nach dem Zeitpunkt, an dem Youtube im Jahr 2019 seinen Algorithmus zuletzt umgestellt hatte. Somit konnte nicht untersucht werden, ob der Algorithmus vorher zu mehr Radikalisierung geführt hat.

Die These vom "Rabbit Hole"

Welche Rolle der Youtube-Algorithmus davor in der Radikalisierung einzelner Personen spielen konnte, zeichnete etwa der New York Times-Reporter Kevin Roose in seiner Podcastreihe "Rabbit Hole" eindrucksvoll nach. "Es ist durchaus möglich, dass es weiterhin 'Rabbit Holes' gibt, auch wenn nur wenige Nutzer:innen diese gelegentlich erkunden", kommentiert der Kommunikationswissenschaftler Prof. Curd Knüpfer von der FU Berlin das Studienergebnis.

"Rabbit Hole" als Geschäftsmodell?

Diese "Rabbit Hole"-Hypothese besagt, dass der Youtube-Algorithmus zwangsläufig immer extremere Videos anzeigt, wenn man nur lange genug dran bleibt. Und am Angebot mangelt es auch weiterhin nicht.

Prof. Joachim Allgaier fände es daher wünschenswert, "die Richtlinien zur Monetarisierung von Inhalten zu verschärfen, sodass derartige Inhalte keine Einnahmen über die Plattform erzeugen können, und diese strikt umzusetzen."