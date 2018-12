Qualcomm will iPhones verschrotten lassen

Klar scheint momentan: es geht NICHT um die neueren Modelle iPhone XS und das XR. Vom Verkaufsverbot betroffen sein könnten dagegen die älteren iPhone 7 und 8, sowie das iPhone X aus dem vergangenen Jahr. Bei diesen Modellen hatte das Münchner Landgericht befunden, dass Apple womöglich Patente von Qualcomm verletzt hatte. Apple hat deshalb die betroffenen iPhones in den eigenen Läden bereits aus den Regalen geholt.

Müssen iPhones vernichtet werden?

Das iPhone X verkauft der Hersteller dabei ohnehin selbst nicht mehr. Apple betont jedoch, alle fraglichen Modelle werde es bei Mobilfunkpartnern und Dritt-Händlern weiterhin zu kaufen geben. Damit will sich Qualcomm offenbar nicht anfinden und fordert, dass alle Geräte aus dem gesamten Einzelhandel in Deutschland verschwinden und darüber hinaus vernichtet werden. Professor Joachim Henkel, Patentrechtsexperte der TU München, bezweifelt allerdings, dass es soweit kommen wird.

Das Verkaufsverbot greife erst dann, wenn Qualcomm bei Gericht rund 700 Millionen Euro hinterlege, so Henkel. Die Summe sei eine Sicherheit, falls in einer der nächsten Instanzen doch noch Apple gewinnen sollte und dann von Qualcomm den entstandenen Schaden zurückfordert. Das Prozedere der Hinterlegung könnte sich durchaus ein paar Tage hinziehen. Das Weihnachtsgeschäft wäre dann jedenfalls vorbei. Zudem kann sich Joachim Henkel nicht vorstellen, dass das Verkaufsverbot auf Dauer bestehen bleibt. Er glaubt eher, dass sich beide Seiten demnächst einigen. Denn Apple hat seinerseits Qualcomm verklagt und so ebenfalls noch juristische Druckmittel in der Hand.

Erfolg der iPhones kommt nicht von Qualcomm

Beide Konzerne bekriegen sich seit Jahren vor zahlreichen Gerichten in mehreren Ländern. Die juristische Gesamtlage ist völlig verworren. Eine gewisse Grundschuld an dem gerichtlichen Gemetzel trifft wohl aber Qualcomm. Der Streit nahm seinen Anfang, als sich der Chiphersteller von Apple für seine Bauteile mit teilweise fünf Prozent am Verkaufspreis der iPhones beteiligen ließ. Diese Lizenzgebühren hielt Apple für völlig überzogen. Zurecht, meint der Patentrechtsexperte Joachim Henkel. Immerhin rührt der hohe Preis der iPhones weniger von einzelnen Qualcomm-Chips her, als vielmehr von der insgesamt gehobenen Ausstattung der Geräte, von einem besonderen Design und vom erfolgreichen Marketing.