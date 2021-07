QAnon: Was kommt nach dem Wahn?

Letzten Herbst trifft sich Jana K. (Name redaktionell geändert) mit ihrer Schwägerin zum Kaffeetrinken. Die beiden Frauen setzten sich in ein gemütliches Café in der Krefelder Innenstadt, es soll ein entspannter Nachmittag werden mit ein bisschen Klatsch und Trasch. Doch dann verläuft das Treffen ganz anders, als Jana es erwartet hat. "Sie erzählte mir von QAnon, von der Impf-Lüge und dass es Corona gar nicht gibt, es war wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann", sagt die 35-jährige. Zunächst nimmt Jana das Ganze mit Humor, aber dann springt der Verschwörungsglaube über auf weitere Familienmitglieder, etwa auf die Schwiegereltern und einen weiteren Schwager. Familienfeiern werden zur Qual und wenn Jana mit der Verwandtschaft spricht, hört sie, wie alle paar Sekunden Nachrichten des umstrittenen Messengers Telegram auf deren Handys eingehen. Am Ende sucht sich die junge Frau Hilfe auf der Plattform Reddit.

QAnon: "Alles Teil des Plans"

Dabei hatte Jana zwischenzeitlich die Hoffnung, dass alles wieder gut werden könnte, ganz einfach, weil immer offensichtlicher wird, dass viele Verschwörungstheorien gar nicht stimmen können. Anders als von den Verschwörungspredigern vorhergesagt, gibt es beispielsweise keine zehntausende Impf-Tote und vor allem: Donald Trump ist, entgegen der Vorhersage der QAnon-Szene, nicht mehr Präsident. QAnon ist ein Verschwörungsmythos rund um einen vermeintlichen Geheimdienstmitarbeiter, der immer wieder Vorhersagen gemacht hat, von denen die wenigsten jemals in Erfüllung gegangen sind. QAnon trägt aber auch Züge einer Religion, eines Kultes, mit Q Prophet und Donald Trump als Messias. Und kaum etwas war für den Q-Glauben so zentral wie Vorstellung, dass Trump auch nach der Wahl im November 2020 Präsident bleiben würde. "Ich weiß noch, kurz nachdem Biden gewählt wurde, da hatte ich ein Gespräch mit meiner Schwägerin und meinte zu ihr: Na, Trump ist doch abgewählt! Und sie meinte nur: Ja, das ist alles Teil des Plans."

Was nicht passt, wir passend gemacht

Dieser Plan sah allerdings vor, dass Trump am 4. April 2021 zurückkommt, aber das ist nicht passiert. Auch am 24. Mai passierte nichts, das nächste Datum, an dem Trump wieder die Macht übernehmen sollte. Trump sitzt im Golf-Auto, Trump sitzt im Trump-Tower, Trump sitzt an einem riesigen Tisch bei seinem 75. Geburtstag. Aber Trump sitzt nicht im Weißen Haus. Für viele Q-Anhänger ist das aber kein Grund vom Glauben abzufallen, und das ist auch wenig überraschend. "Wenn man tief genug in so einer Ideologie steckt, unternimmt man kognitiv alles, um diesen Glauben aufrecht zu erhalten", sagt der Psychologe Sebastian Bartoschek. Im konkreten Fall heißt das: Die Überzeugungen werden einfach umcodiert. Trump kommt dann einfach ein wenig später zurück oder ist gar schon an der Macht, während Joe Biden durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Die Gläubigen glauben also weiter. Weil sie glauben sollen, weil sie glauben wollen, weil sie glauben müssen.