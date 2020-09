QAnon-Extremisten unterwandern den Kampf gegen Kindesmissbrauch

Was steckt hinter "Befreit die Kinder"?

Mittlerweile ist diese Form der QAnon-Propaganda auch in Deutschland aufgekommen. Der Slogan "Befreit die Kinder" gibt vor, zu einer Organisation zu gehören, die sich gegen Kindesmissbrauch und Kinderhandel einsetzt - samt Website, YouTube-Kanal, Instagram-Seite und Telegram-Gruppe.

Tatsächlich aber ist die Marke "Befreit die Kinder" Teil des QAnon-Netzwerks. In der Telegram-Gruppe, die knapp 2000 Mitglieder hat, werden QAnon-YouTube-Accounts gepostet, rechtsextreme Nachrichten geteilt und groteske Verschwörungstheorien ausgetauscht. Zu diesen Theorien gehört, dass das Logo von Langnese ein geheimes Zeichen für Pädophilie beinhalten soll und ein Musikvideo von Justin Bieber Hinweise auf einen Sexring in Hollywood gibt. Auch tatsächliche Nachrichtenberichte über Kindesmissbrauch werden gepostet - diese stoßen allerdings meist auf weniger Resonanz als wilde Verschwörungstheorien über Symbole von Pandas, Pizzas und Eismarken.

So funktioniert Verschwörungsglaube heute

Im QAnon-Netzwerk “Befreit die Kinder” finden sich auch zahlreiche Symbole aus Esoterik und Friedensbewegung. Außerdem spielt eine Angst vor 5G-Strahlen oder Impfungen eine große Rolle. Die Nutzerbasis ist überwiegend weiblich, viele sind eigenen Angaben zufolge Mütter, die sich um ihre Kinder sorgen.

All das hat wenig mit dem klassischen Bild des einsamen männlichen Verschwörungstheoretikers zu tun, passt aber in die Zeit. QAnon hat zwar als Spaßaktion in einem von jungen Männern dominierten Forum begonnen, doch QAnon-Gläubige rekrutieren schon seit Längerem bewusst auch ältere und weibliche Mitglieder. Die werden meist nicht direkt mit dem Kern der Ideologie konfrontiert (dem Glauben an eine satanistische Weltverschwörung mit Tom Hanks), sondern langsam in die sektenartigen Strukturen hineingeführt.

QAnon ist eine Pro-Trump-Maschine

Diese wilde Zusammensetzung unterschiedlicher Strömungen und Theorien kann manchmal den Anschein erwecken, bei QAnon handle es sich um eine lose Gruppierung, die auch Debatten zulässt. Dass das nicht so ist, zeigt sich schon daran, dass Donald Trump - der QAnon-Messias - eigentlich selbst das beste Ziel für eine Verschwörungstheorie wäre: Trump hatte eine freundschaftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein, der wiederum 2019 verurteilt wurde, weil er über Jahre einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterhalten hatte. Trotzdem ist Trump-Kritik in der QAnon-Community streng verboten.

In der QAnon-Welt dienen alle Botschaften einem klaren Ziel: Alle Institutionen der liberalen Demokratie als böse darzustellen, darunter die Gesundheitsämter, alle Regierungsbehörden, die freie Presse, gemeinnützige Organisationen wie UNICEF. Im Gegenzug werden rechts-nationalistischen Figuren wie Trump und Putin als Retter der Menschheit gesehen.