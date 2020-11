QAnon-Anhänger glauben an Trumps Sieg. Aber wie lange noch?

Auf der anderen Seite stehen jedoch zahlreiche QAnon-Gläubige, die weiter fest an den "Plan" glauben. "Die Wahl ist noch nicht vorbei und schon gar nicht verloren", schreibt ein anderer Q-Follower auf Telegram. "Aber das glaubt mir nun niemand mehr. Außer das Wettbüro. Die müssen irgendwann zahlen."

Manche Anons glauben, Trump habe haushoch gewonnen

Die Theorie von denjenigen, die am Glauben festhalten: Trump habe die Wahl nur zum Schein verloren. In der Welt von QAnon, die die Zeitung The Guardian auch als "kollektive Wahnvorstellung" bezeichnet, hat Donald Trump die Wahl in Wahrheit haushoch gewonnen und führt lediglich seinen Plan aus, die Demokraten um Joe Biden der Wahlfälschung zu überführen. Der QAnon-nahe Blog "X22 Report" berichtet etwa aktuell von einer "Falle", die 2018 gestellt worden sei und die nun zuschnappen werde - anderswo ist die Rede von geheimen Wasserzeichen oder versteckter Software. Welche Verschwörungstheorie es auch ist - in der Wahnwelt der Anons glauben die meisten weiterhin, dass Donald Trump seine Gegner jeden Moment der Wahlfälschung überführen wird und 2021 dann seine zweite Amtszeit antritt.

Was, wenn Biden sein Amt antritt?

Das Problem bei dieser These: Sie hat ein Ablaufdatum. Zwar beschwert sich Donald Trump sogar selbst über angeblichen Betrug bei der US-Wahl. Doch die Anstrengungen seines Teams, Unregelmäßigkeiten aufzudecken, wirken eher hilflos. Aktuell verliert das Trump-Team ein Gerichtsverfahren nach dem anderen, und hat bislang keinerlei Beweise für einen Wahlbetrug zutage gefördert. Ein echter "Plan" sieht anders aus.

Was wird also passieren, wenn Joe Biden im Januar vereidigt wird? Noch weiß das niemand. "Bald werden wir herausfinden, wie widerstandsfähig das QAnon-Milieu im Angesicht von eindeutigem Widerspruch ist", schreibt der QAnon-Experte und Autor Travis View auf Twitter. Dass die Sekte sich vom einen Tag auf den anderen auflösen wird, ist so gut wie ausgeschlossen.

Der "Plan" ist vorbei

"Der Wahlausgang hat eindeutig Zweifel gesät", berichtet ein Reddit-Nutzer über seinen QAnon-gläubigen Freund im Forum "QAnon Casualties". Dort sammeln Menschen ihre Erfahrungen mit Freunden und Familienmitgliedern, die im Internet auf QAnon-Mythen gestoßen und anschließend Wahnvorstellungen verfallen sind. Zuletzt tauchen dort vermehrt auch Berichte über Menschen auf, die Q wegen seiner offensichtlichen Lügen nicht mehr glauben wollen.

Und sogar in den Kommentarspalten QAnon-naher Blogs findet sich auf einmal etwas, das bei QAnon sonst nie vorkommt: Interner Widerspruch. Unter dem "X22-Report"-Tweet, der von einer angeblichen Trump-Falle aus dem Jahr 2018 berichtet, scheint der Kommentar mit den meisten Likes ebenfalls an dem "Plan" zu zweifeln: "Wir warten. Die Zeit läuft uns davon. Wir, das Volk, brauchen ernsthafte Resultate und Verhaftungen so schnell wie möglich. Unser Land und unser Leben hängt davon ab."

QAnon könnte noch gefährlicher werden

Wenn Biden in zwei Monaten US-Präsident wird, könnte eine ganze neue Gefahr entstehen: Hunderttausende QAnon-Gläubige auf der ganzen Welt könnten nun glauben, der "Plan" habe nicht funktioniert, und sie müssten den Kampf gegen die satanistische Weltverschwörung selbst in die Hand nehmen. Das FBI hat QAnon bereits offiziell als Terrorgefahr eingestuft. Die Enttäuschung könnte dann auch in Gewalt umschlagen.