Punkteklau bei Rewe: Cyberkriminelle plündern Bonuskonten

Die Rewe Bonus App verspricht, das Einkaufen bequemer zu machen: Rabatte aktivieren, Punkte sammeln und am Ende bares Geld sparen. Doch was für Kunden praktisch ist, lockt auch Cyberkriminelle an. Wie eine aktuelle Recherche von Heise online zeigt, haben Betrüger eine Methode gefunden, sich die mühsam gesammelten Bonuspunkte unter den Nagel zu reißen. Und das geht erschreckend einfach. Schwache Passwörter und Phishing ermöglichen den Cyberdiebstahl.

Kunden verlieren ihr Bonusguthaben binnen Minuten

Seit Mitte Februar häufen sich auf der Social-Media-Plattform Reddit die Berichte von Rewe-Kunden, deren Bonuspunkte gestohlen wurden. Laut Heise online meldeten sich innerhalb weniger Tage mehr als ein Dutzend Geschädigte. Der Ablauf ist dabei stets der gleiche: Die Täter verbinden über die "Gemeinsam sammeln"-Funktion der App das Konto des Opfers mit einem fremden Konto. Diese Funktion ist eigentlich dafür gedacht, dass etwa Partner oder Mitbewohner gemeinsam Punkte sammeln können.