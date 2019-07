Garniert wird der Tipp mit dem Foto eines Sex-Spielzeugs, das Frauen zur Selbstbefriedigung dienen soll. "Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann leg einfach mal selbst Hand an oder hol dir ein Spielzeug dazu, dann kommt der Schlaf ganz von alleine", heißt es dazu im Text.

Keine Gratis-Dildos

In kurzer Zeit sammelten sich mehr als 1.300 Kommentare unter dem Beitrag, in denen zum Beispiel die Frage aufgeworfen wird, ob die Barmer die Kosten für den fälligen Entzug in einer Sexklinik trägt oder ob die Kasse daran denke, Neumitglieder künftig mit Dildos zu beglücken.

Kein Fake: Tabuthemen mit Augenzwinkern angehen

Barmer-Sprecher Daniel Freudenreich bestätigte, dass das kein Fake sei: "Es gibt immer noch Themen, die gerne verschwiegen werden, obwohl sie die allermeisten Menschen betreffen. Mit unserem Eintrag auf Facebook wollten wir mit einem Augenzwinkern auf eines dieser Themen hinweisen."

Barmer berät nicht in Sachen Sexspielzeug

Das Social-Media-Team der Barmer beschied allerdings Fragen zur Kostenübernahme für das gezeigte Sex-Spielzeug abschlägig: "Bei der Anschaffung und Durchführung können wir nicht behilflich sein. Von uns kommt nur der Gesundheitstipp."