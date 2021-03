Probleme bei WhatsApp und Instagram

WhatsApp und Instagram scheinen technische Probleme zu haben. Am Abend trendeten auf Twitter #whatsappdown und auch #instagramdown. Beide Unternehmen gehören zu Facebook. Auf WhatsApp können keine Nachrichten gesendet oder empfangen werden, auch das Versenden von Medien geht nicht.

Zahlreiche Fehlermeldungen

Beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe. Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen, weder die Facebook-Website noch die Facebook-App. Auch beim Störungsportal Downdetector liefen am Abend zahlreiche Störungsmeldungen ein. Ein Firmensprecher konnte noch keine Stellungnahme abgeben.

Weltweit melden Nutzer offenbar ähnliche Probleme. Die Ursache für das Problem ist noch unklar.