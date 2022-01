Genesene: Geboostert und trotzdem abgewiesen

Eigentlich sollte die Lage klar sein: Wer einmal genesen und zweimal geimpft ist, der gilt als geboostert. Damit darf er nach der 2G-plus-Regel auch ohne Test zu Veranstaltungen oder ins Kino. Doch mittlerweile zeigt sich: In der Praxis funktioniert das oft nicht. Denn es häufen sich Berichte von Fällen, in denen das unklare digitale Impfzertifikat dazu führt, dass Personen trotz Booster-Status nicht in Veranstaltungen gelassen werden.

"Ich hab es versucht, mit meiner Genesenenbestätigung und elektronischem Zertifikat. No way", schreibt eine BR24-Leserin auf die kürzliche BR24-Berichterstattung über das Problem. Sie ist nur eine von vielen, die davon berichten, von Kontrolleuren nicht akzeptiert zu werden. "Die Personen sind verunsichert", sagt sie. "Es ist ein Armutszeugnis, diese Basics nicht zu klären."

So unklar ist das digitale Impfzertifikat

Woher die Unsicherheit kommt: Bei dreimal geimpften Personen enthält das Impfzertifikat in der Covpass-App und Corona-Warn-App den wichtigen Hinweis "Impfung 3 von 3". Aktuell ist das die einzige Möglichkeit, am Einlass nach den 2G-plus-Regeln seinen Booster-Status nachzuweisen.

Wer aber zweimal geimpft und einmal genesen ist, bei dem steht in der Regel "Impfung 2 von 2". Viele Kontrolleure nehmen deshalb an, ein Booster-Status sei nicht vorhanden.

Impfzertifikate werden unterschiedlich ausgefüllt

Die unklare Lage hat dazu geführt, dass einige Apotheken und Ärzte die Impfung gesondert oder sogar falsch im Impfzertifikat hinterlegen. In manchen Fällen erhalten einmal Genesene und zweimal Geimpfte einfach doch ein Zertifikat mit "Impfung 3 von 3". Streng genommen ist das eine falsche Angabe, und könnte – zumindest in der Theorie – sogar als gefälschter Impfnachweis gewertet werden. Den Betroffenen erleichtert es jedoch das Leben enorm.

Einzelne Apotheken versuchen es auch mit einem Vermerk auf dem "Impf-Kärtchen". Die Impfnachweise im Scheckkartenformat werden mittlerweile von vielen Apotheken angeboten. Einige von ihnen versehen den Text darauf im Zweifelsfall mit dem Hinweis "Impfung 2/2 Booster". Das hat zwar rechtlich keine Bedeutung, soll aber Kontrolleuren klarmachen, dass eine Person trotz fehlender dritter Impfung als geboostert gilt.

Wie geht es weiter?

Damit Personen, die zweimal geimpft und einmal genesen sind, das auch digital nachweisen können, müssen technische Nachbesserungen her. Da das digitale Impfzertifikat europaweit funktioniert, muss auch europaweit nachgebessert werden. Wie lang das noch dauert, ist jedoch unklar.

Was sollten Betroffene tun?

Solange das technische Problem nicht behoben ist, bleibt Betroffenen nur, die Situation vor Ort zu erklären. Ein Impf-Kärtchen im Scheckkartenformat, auf dem das Wort "Booster" vermerkt ist, könnte im Zweifelsfall dabei helfen. Allerdings bieten nicht alle Apotheken die Ausstellung dieser Karten an.

Ansonsten bleibt nur das zusätzliche Mitführen eines Genesenennachweises, ob digital oder auf Papier. Ob man damit verlässlich hineinkommt, ist jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich. Zumindest, solange sich das Problem der digitalen Impfzertifikate noch nicht herumgesprochen hat.