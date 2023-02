Praktisch aber gefährlich – Online-Kredite bald auch bei Apple

"Buy now pay later" oder auf Deutsche "Jetzt kaufen – später zahlen" ist extrem praktisch. Anstatt die komplette Summe sofort zu begleichen, kann man sich mit dem Zahlen Zeit lassen und das meist ohne langwierige Bonitätsprüfung. Voraussetzung: man hat sich vorher bei dem entsprechenden Dienst wie Klarna, Paypal und demnächst auch Apple Pay angemeldet. Ein Klick auf die entsprechende Option und man hat sein Zahlungsziel nach hinten verschoben.

Das ist hilfreich, dass man die Ware geliefert bekommt und falls etwas nicht passt, kann man sie zurückschicken, ohne seinem Geld hinterherlaufen zu müssen - es wurde ja noch gar nicht bezahlt. Und das kann auch nützlich sein, wenn man beispielsweise unbedingt ein neues Notebook braucht, aber gerade nicht flüssig ist.

Apple will angeblich im Frühjahr starten

Den Notebook-Kauf hatte man wohl vor allem bei Apple vor Augen, als sich der US-Konzern dafür entschied, ins Kurzkreditgeschäft einzusteigen. Apple hatte bereits letzten Sommer diesen Vorstoß angekündigt. Dann gab es aber, angeblich wegen technischer Probleme, Verzögerungen. Jetzt scheint es nun doch bald so weit zu sein. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dürfte "Pay Later" im April oder Mai starten. Ob das auch für Deutschland gilt ist dabei jedoch unklar.

Drei Varianten von "Buy now pay later"

Die erste Variante (die Apple allerdings nicht plant) entspricht im Prinzip einem Kauf auf Rechnung. Man lässt liefern und zahlt erst danach, wenn man zufrieden ist. Klarna und Paypal räumen hierbei gratis ein Zahlungsziel von 30 Tagen ein. Man kann die Frist verlängern, das kostet aber. Und wer in Verzug gerät, zahlt eine Entschädigung. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern gibt zu bedenken, dass man bei mehreren Käufen auf Rechnung schnell den Überblick verlieren kann. Man hat den Kauf längst abgehakt und vergisst womöglich, dass noch etwas aussteht. Wer dann noch ein paar Mahnungen übersieht, rutscht schnell in ein Inkassoverfahren.

Die zweite Variante, die Apple angeblich einführen möchte, entspricht einer Null-Prozent-Finanzierung. Elektronikmärkte, manchmal auch Autokonzerne, bieten das zum Beispiel immer wieder an – allerdings nur nach eingehender Kreditwürdigkeitsprüfung. Man kann seine Rechnung hier über mehrere Monate oder auch Jahre hinweg abstottern. Apple plant vier Raten im Zwei-Wochen-Rhythmus, wobei die erste Rate gleich beim Kauf fällig sein soll. Das Problem: Solche gestreckten Zahlungsmöglichkeiten verlocken zu Impulskäufen, selbst wenn man sich das Produkt gar nicht leisten kann. Möglich ist auch, dass die Null-Prozent über einen höheren Gesamtpreis gegenfinanziert werden. Man sollte also vergleichen, ob es den gleichen Artikel nicht in einem anderen Shop ohne Finanzierung billiger gibt.

Variante Nummer drei ist der Ratenkauf mit Zinsen, etwa bei Klarna und Paypal, nicht aber bei Apple. Verbraucherschützer Straub rät gerade hier zur Vorsicht, weil bei diesen Angeboten seiner Ansicht nach die Transparenz fehlt. Um zu sehen, wie teuer der Kredit am Ende ist, muss man genau in die Geschäftsbedingungen schauen. Das Techportal Heise hat in einem Test Zinssätze von bis zu 15 Prozent festgestellt, das ist mehr als die meisten Banken an Dispozinsen verlangen.

Wie wird Kreditwürdigkeit überprüft?

Wer Apple Pay Later nutzen möchte, sollte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Bloomberg zufolge wird das frühere Zahlverhalten in Apple Stores, bei Apps und anderen Apple-Diensten herangezogen, um zu entscheiden, ob man kreditwürdig ist. Paypal und Klarna unterziehen die Kundschaft vor dem ersten Ratenkauf einer klassischen Kreditwürdigkeitsprüfung. Klarna greift dabei auf die Dienste von SCHUFA, Boniversum und Arvato zurück.

Fazit:

Die schnell verfügbaren "Jetzt kaufen später zahlen"-Kredite verführen zu Käufen, die man sich ohne diese Option womöglich verkniffen hätte und die man sich vielleicht auch gar nicht leisten kann. Da die Angebote insbesondere von Klarna auf eine junge und deshalb oft auch unerfahrene Kundschaft zielen, schnappt hier die Schuldenfalle laut Sascha Straub von der Verbraucherzentrale München besonders oft zu. Dass Apple im Finanzierungsgeschäft mitmischen will erscheint logisch, es bietet eine Möglichkeit das Geschäft mit Endgeräten anzukurbeln.