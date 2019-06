Pornos statt Kartenspiel auf Twitch

Es ist offensichtlich nicht nur ein Problem von Livestreams bei Facebook und Co.: Problematische Inhalte werden gestreamt und verbreiten sich schneller, als die Plattform sie moderieren und gegebenenfalls entfernen kann. Das Live-Streaming-Videoportal Twitch hatte bis Ende der vergangenen Woche mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Dort tauchten in einem Videospiel-Kanal Pornos und sogar Videos vom Attentat in Christchurch auf.

Tot geglaubter Kanal wird missbraucht

Eigentlich findet man auf Twitch vor allem Videos von Gamern, die ihr eigenes Spiel für alle sichtbar streamen. Der Twitch-Kanal des Spiels "Artifact", das vergleichbar mit Online-Kartenspielen wie "Hearthstone" oder dem bekannten Sammelkartenspiel "Magic: The Gathering" ist, war seit Ende 2018 nahezu ausgestorben. Viele Spieler halten das Spiel für einen Flopp, die Streaming-Community wohl auch. Trotzdem haben ein paar Trolle aber genau diesen Kanal genutzt, um zunächst ihre Memes zu verbreiten und Filme im Livestream illegal abzuspielen - ein kurzes Wiederaufleben und ein bisschen Anarchie in der digitalen Einöde eines toten Kanals.

Pornos und Gewalt

Allerdings wurden Livestreams nicht nur missbraucht, um komische, schräge oder grenzwertige Inhalte zu verbreiten. Offenbar wurden im "Artifact"-Kanal auch Pornos gestreamt, Gewalt-Videos und sogar Mitschnitte des Christchurch-Attentats gezeigt.

Twitch reagierte bald und drastisch, indem die Plattform neuen Nutzern die Möglichkeit zu streamen zeitweise entzog - eigentlich ja eine der definierenden Funktionen von Twitch.