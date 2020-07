Polnisches Startup sorgt mit Gesichtserkennung für Unruhe

In der Datenbank von PimEyes sollen sich die Gesichter von 900 Millionen Menschen befinden - das wäre über ein Zehntel der Weltbevölkerung. Für diese Sammlung wurden laut Angaben des Unternehmens nur frei im Netz verfügbare Fotos analysiert. Bei vielen Menschen wären das etwa Facebook-Fotos oder Bilder von der Website des Arbeitgebers.

Aber: Auch Menschen, die sich nie online präsentierten, können in der Datenbank landen. Denn wenn sie jemand in der Öffentlichkeit fotografiert, haben sie keinen Einfluss mehr, was mit dem Bildmaterial geschieht, und wo es landet. Ein einfaches Beispiel: Jemand, der vor ein paar Jahren bei einer Demonstration mitgelaufen ist, könnte mit einer einfachen Gesichtssuche nachträglich identifiziert werden.

Ein Paradies für Stalker?

Auf der Basis dieser gigantischen Datensammlung lassen sich nun Fotos als Suchobjekt verwenden - ähnlich wie Wörter in einer herkömmlichen Suchmaschine. Und die Gesichtsabgleichs-Software spuckt im nächsten Schritt nicht nur Fotos aus, die ein gleiches oder sehr ähnliches Bild zeigen (wie es Google Bilder-Suche bereits seit einigen Jahren kann). Sie geht einen Schritt weiter und analysiert nicht das Bild selbst, sondern das Gesicht darin, um es in anderen Kontexten des Internets wiederzufinden.

Ganz perfekt ist die Software noch nicht: Im Regelfall spuckt sie neben einigen richtigen Treffern auch einige falsche aus. Trotzdem: Dem Bericht von netzpolitik.org zufolge könnte die Software etwa von Stalkern missbraucht werden oder die Identifikation von Demo-Teilnehmern möglich machen. Zudem bestehen Zweifel daran, ob die Technologie im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung überhaupt legal ist.