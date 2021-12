Politik sagt Telegram den Kampf an: Hat sie die Waffen dafür?

Bodo Schiffmann, Der Wendler, Xavier Naidoo, lange Zeit auch Attila Hildmann. Durch solche mehr oder weniger extremistischen Corona-Leugner wurde Telegram in den vergangenen knapp zwei Jahren der Pandemie in einer breiten Öffentlichkeit berühmt. Berüchtigt war es bei vielen aber schon lange: Als Ort, an dem sich Extreme ungestört austauschen können.

So galt Telegram etwa als Lieblings-Messenger der Terrororganisation IS, bis die Plattform sich nach mehreren tödlichen Anschlägen dazu durchringen konnte, die Terroristen auszusperren. Andere Extremisten ließ und lässt Telegram dagegen weiter gewähren, viele Rechtsextreme oder Corona-Leugner zum Beispiel - und brüstet sich auf seiner Website als Kämpfer der Redefreiheit.

Zu dieser Redefreiheit gehört für die Plattform offenbar auch das Austauschen von Mordplänen: Relativ konkret etwa gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Zu solchen gewalttätigen Planungen kommt eine ebenfalls gefährliche Flut an Falschinformationen, etwa zur Corona-Pandemie. Die halten Menschen unter Umständen davon ab, sich impfen zu lassen oder Schutzmaßnahmen wie Abstand und Masken einzuhalten - und gefährden so Leben.

Politik will härter vorgehen

Die Plattform selbst bleibt dennoch tatenlos, ebenso wie die Politik, die zudem machtlos wirkte. Zumindest verbal wird die Gangart gegen Telegram nun - nach den aufgetauchten Mordplänen - jedoch härter. Kretschmer selbst forderte, dass Telegram im Zweifel sanktioniert werden müsse. "Wenn sie ihre Dienste weiter auf dem deutschen Markt anbieten wollen, müssen sie gegen diese Hetze vorgehen. Andernfalls muss die EU, muss die Bundesregierung, müssen Apple und Android die Nutzung einschränken", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag".

Unterstützung kommt von der neuen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Sie sagte der Funke Mediengruppe: "Gegen Hetze, Gewalt und Hass im Netz müssen wir entschlossener vorgehen." Und bezog dabei auch Stellung zu Telegram. Der Dienst mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat zuletzt auf zwei Bußgeld-Verfahren des Bundesamtes für Justiz wegen Verstößen gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) schlicht nicht reagiert. Das werde die neue Regierung nicht hinnehmen, so Faeser. Auch der neue Justizminister Marco Buschmann (FDP) kündigte an, dass man die Strafverfolgung weiter fortsetzen werde. Das Bundesamt für Justiz ist beim Bundesjustizministerium angesiedelt.

Telegram ist mehr als Messenger

Dass Telegram als Messenger überhaupt unter das NetzDG fällt, ist Folge einer juristischen Neubewertung des Dienstes während der vergangenen Groko-Regierung. Eigentlich sind Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal nicht Teil des Gesetzes. Sie dienen der privaten, nicht-öffentlichen Kommunikation. WhatsApp-Gruppen können etwa maximal 256 Mitglieder haben. Auch dort können natürlich Mord- und Umsturzpläne geteilt werden, aber eben "nur" im relativ kleinen Kreis.

Das gilt zwar zum Teil auch für Telegram. Auch dort kann man mit wenigen Freunden oder einer Person Nachrichten, Fotos und Videos teilen. Der große Erfolg der Plattform kommt aber nicht zuletzt davon, dass sie durchaus auch sehr öffentliche Kommunikation erlaubt oder wie Telegram selbst schreibt: "Bei Telegram kann man auch Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern erstellen und Kanäle mit unbegrenzt vielen Abonnenten."

Während sich in Gruppen alle austauschen können, können auf den Kanälen nur der Kanal-Inhaber und von ihm gewählte Administratoren schreiben, die Kanal-Abonnenten lesen nur mit. Gerade Kanäle sind bei Telegram also letztlich nichts anderes als Twitter- oder Facebook-Kanäle, wo einzelne Personen oder Organisationen ihre Informationen mit einer großen Masse teilen. Für solche Plattformen gilt eben eigentlich das NetzDG. Heißt: Hass und Hetze müssen gemeldet werden können, müssen auf Antrag zudem innerhalb einer gewissen Zeit gelöscht werden. Wer dagegen verstößt, muss zahlen.

Hat die Regierung eine Handhabe?

So weit, so idealtypisch. Denn was passiert, wenn ein Anbieter wie Telegram außerhalb der EU sitzt und schlicht nicht auf Post aus Deutschland reagiert? Auch, wenn die Innenministerin dies nicht akzeptieren will: Hat sie überhaupt Mittel, das Recht durchzusetzen? Chan-jo Jun, Anwalt und Experte für IT-Recht aus Würzburg, sagt: Ja, es gäbe Möglichkeiten, Telegram stärker unter Druck zu setzen.

Auf Anfrage von BR24 erklärt er, dass die entsprechenden deutschen Stellen etwa die App-Store-Betreiber Google und Apple stärker in die Haftung nehmen könnten. Man könnte sie etwa offiziell darüber in Kenntnis setzen, dass über ein Produkt aus ihrem Shop, also Telegram, rechtswidrige Inhalte verbreitet werden. Damit wären die Store-Betreiber als "Störer" in einer Haftung, so Jun, der zu dem Thema auch ein Video bei Youtube veröffentlicht hat.

Schon bei Attila Hildmanns weitgehendem Telegram-Rauswurf im Sommer 2021 war vermutet worden, dass Telegram damit Sanktionen durch App-Store-Betreiber zuvorkommen wollte. Der Weg über Android und Apple wäre in Juns Augen also auch eine Möglichkeit, um Telegram im größeren Stil zur Kooperation mit deutschen Behörden und zur Einhaltung des NetzDG zu bringen.

Sperren als letzte Konsequenz?

Daneben gibt es noch härtere Geschütze. So weist Jun gegenüber BR24 darauf hin, dass auch Netzsperren über DNS-Sperren möglich seien. Sie sind in Deutschland nicht unumstritten, spätestens seit die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen sie 2009 gegen Kinderpornographie-Seiten einsetzen wollte und dafür von Netzaktivisten als "Zensursula" bezeichnet wurde.

In diesem Fall würde über die Internetanbieter etwa dafür gesorgt, dass die Adresse einer Website, zum Beispiel der von Telegram, nicht mehr erreichbar ist. Stattdessen würde man auf eine andere Seite umgeleitet und darauf hingewiesen, dass der Dienst gesperrt ist.

Kritik gab es aber schon damals - nicht, weil man kinderpornographische Seiten schützen wollte, sondern, um zu verhindern, dass der Staat das Instrument Netzsperren überhaupt in seinen Werkzeugkasten aufnimmt, um in einem weiteren Schritt weitergehende Zensurmaßnahmen angehen zu können. Diese Kritik dürfte es auch bei einer Telegram-Sperre geben.

Zudem gibt es Zweifel an der Effektivität von Sperren. Auch Anwalt Jun weist darauf hin, dass solche Sperren natürlich umgehbar sind, auch wenn sie gegen Telegram genutzt würden. Für die Masse an Telegram-Usern wäre das allerdings wohl zumindest eine Hürde und damit für die App selbst ein Problem, was erneut Druck aufbauen könnte.

Ins Spiel gebracht wurden solche Sperren mittlerweile auch aus der Politik. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Am Ende der Spirale staatlichen Agierens kann auch das Geoblocking stehen." Geoblocking bezeichnet das Sperren bestimmter Websiten oder Inhalte in einer bestimmten Region, also beispielsweise das Sperren von Telegram in Deutschland. Das aber sei laut Maier das Ende der Eskalationsstufe und man sei noch weit entfernt davon.